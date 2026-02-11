Zbrodnia rozegrała się w miejscowości Słowiki pod Kleczewem w powiecie konińskim. Jak poinformowała polsatnews.pl asp. Sylwia Król z Komendy Miejskiej Policji w Koninie, mężczyzna, który przyznał się do zabicia własnej żony, samodzielnie zgłosił się do Komendy Powiatowej Policji w Słupcy.

- Potwierdzam, że wpłynęły do nas informacje ze Słupcy. 49-letni mieszkaniec powiatu konińskiego minionej nocy zgłosił się do komendy i powiedział policjantom, że zabił swoją żonę. Dyżurny wysłał funkcjonariuszy pod wskazany adres domowy, gdzie ujawniono zwłoki 41-latki - powiedziała asp. Król.

Mąż zabił żonę, po czym przyjechał na komendę i się przyznał. Tragiczna noc w Wielkopolsce

Na ciele zmarłej kobiety widoczne były rany kłute. Jak wskazała policjantka, póki co "jest za wcześnie na wskazanie motywu zbrodni", nieznany jest też szczegółowy przebieg wydarzeń minionej nocy.

- Trwają oględziny miejsca zdarzenia oraz zabezpieczanie śladów - dodała rzeczniczka konińskiej komendy.

Mężczyzna, który przyznał się do zbrodni, został zatrzymany.

