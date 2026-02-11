Zabił żonę, po czym oddał się w ręce policji. Tragedia w Wielkopolsce

Do policjantów ze Słupcy w woj. wielkopolskim w nocy z wtorku na środę udał się mężczyzna, który poinformował, że zabił swoją żonę - potwierdziła w rozmowie z polsatnews.pl asp. Sylwia Król z Komendy Miejskiej Policji w Koninie. - Dyżurny wysłał funkcjonariuszy pod wskazany adres domowy, gdzie ujawniono zwłoki 41-latki - przekazała rzeczniczka miejscowej komendy.

Mężczyzna przyznał się do zabicia żony, policja zabezpiecza miejsce zdarzenia w powiecie konińskim

Zbrodnia rozegrała się w miejscowości Słowiki pod Kleczewem w powiecie konińskim. Jak poinformowała polsatnews.pl asp. Sylwia Król z Komendy Miejskiej Policji w Koninie, mężczyzna, który przyznał się do zabicia własnej żony, samodzielnie zgłosił się do Komendy Powiatowej Policji w Słupcy.

 

- Potwierdzam, że wpłynęły do nas informacje ze Słupcy. 49-letni mieszkaniec powiatu konińskiego minionej nocy zgłosił się do komendy i powiedział policjantom, że zabił swoją żonę. Dyżurny wysłał funkcjonariuszy pod wskazany adres domowy, gdzie ujawniono zwłoki 41-latki - powiedziała asp. Król.

Mąż zabił żonę, po czym przyjechał na komendę i się przyznał. Tragiczna noc w Wielkopolsce

Na ciele zmarłej kobiety widoczne były rany kłute.  Jak wskazała policjantka, póki co "jest za wcześnie na wskazanie motywu zbrodni", nieznany jest też szczegółowy przebieg wydarzeń minionej nocy.

 

- Trwają oględziny miejsca zdarzenia oraz zabezpieczanie śladów - dodała rzeczniczka konińskiej komendy.

 

Mężczyzna, który przyznał się do zbrodni, został zatrzymany.

 

