Kreml grozi Zachodowi ws. Grenlandii. "Podejmiemy odpowiednie środki

Świat

- W przypadku militaryzacji Grenlandii i powstania zdolności militarnych skierowanych przeciwko Rosji, podejmiemy odpowiednie środki zaradcze, w tym wojskowo-techniczne - mówił przed parlamentarzystami szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow. Dyplomata skomentował także negocjacje pokojowe oraz - jak powiedział - "zmiany w stosunkach międzynarodowych".

Siergiej Ławrow, rosyjski minister spraw zagranicznych, siedzi przy biurku z dokumentami.
PAP/EPA/RAMIL SITDIKOV / POOL
Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow

Rosja zagroziła podjęciem wojskowych "środków zaradczych", jeśli Zachód wzmocni własną obecność wojskową na Grenlandii. - Oczywiście, w przypadku militaryzacji Grenlandii i powstania zdolności militarnych skierowanych przeciwko Rosji, podejmiemy odpowiednie środki zaradcze, w tym wojskowo-techniczne - powiedział Siergiej Ławrow w przemówieniu do rosyjskich parlamentarzystów.

 

Szef rosyjskiej dyplomacji wygłosił mowę, w trakcie której mówił o podejściu Kremla do negocjacji pokojowych i "zmianach w stosunkach międzynarodowych".

 

ZOBACZ: Kreml komentuje prośbę Trumpa o wstrzymanie ognia. Intrygująca odpowiedź

 

Ławrow odniósł się do obecnej sytuacji na świecie. Jak podkreślił, "na szczycie w Anchorage prezydenci Władimir Putin i Donald Trump zgodzili się, że rozwiązanie kryzysu na Ukrainie jest niemożliwe bez wyeliminowania przyczyn źródłowych".


Cytowany przez kremlowską agencję Ria Nowosti dodał, że "Rosja będzie nadal udzielać wsparcia politycznego i dyplomatycznego w realizacji wszystkich celów operacji specjalnej".

Kreml uderza w Stany Zjednoczone, zapowiada rozmowy. "Rażąca dyskryminacja"

- Świat wszedł w erę szybkich i głębokich zmian, które potrwają przez wiele lat, a może nawet dekad - mówił. - Dramatyczne wydarzenia początku tego roku, w tym zbrojna inwazja Stanów Zjednoczonych na Wenezuelę, eskalacja amerykańskiej presji na Kubę, próby destabilizacji sytuacji w Iranie, kryzys wokół Grenlandii - wszyscy to widzieli i słyszeli - dodał Ławrow.

 

We wtorek Departament Skarbu USA wydał ogólną licencję na ułatwienie poszukiwań i wydobycia ropy naftowej oraz gazu w Wenezueli. Licencja nie autoryzowała transakcji z udziałem obywateli lub podmiotów rosyjskich i chińskich. Ławrow określił działania USA jako "rażącą dyskryminację".

 

ZOBACZ: Kreml z żądaniem do USA. Chce wiedzieć, co padło na rozmowach

 

Jak podkreślił rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, "Rosja planuje uzyskać od Stanów Zjednoczonych wyjaśnienia dotyczące nowych amerykańskich ograniczeń dotyczących wenezuelskiego przemysłu naftowego".

 

Pieskow powiedział dziennikarzom, że Rosja wyjaśni sytuację z Waszyngtonem za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji. - Rzeczywiście mamy inwestycje w Wenezueli, mamy długoterminowe projekty i jest zainteresowanie zarówno ze strony naszych wenezuelskich partnerów, jak i nas. Dlatego to powód do rozmowy o sytuacji z Amerykanami - powiedział.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Wyjątkowa trasa otwarta. Tutaj przeprawa odbywa się samochodem
Marcin Boniecki / polsatnews.pl / Reuters / AFP
Czytaj więcej
DMITRIJ PIESKOWDONALD TRUMPGRENLANDIAROSJASIERGIEJ ŁAWROWŚWIATUSAWENEZUELAWŁADIMIR PUTINWOJNA ROSJI Z UKRAINĄWOJSKOZACHÓD

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 