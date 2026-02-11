"Financial Times" przekazał, że prezydent Ukrainy ma zamiar ogłosić 24 lutego decyzję o przeprowadzeniu wyborów i referendum.

"Ukraina rozpoczęła planowanie wyborów prezydenckich wraz z referendum w sprawie potencjalnego porozumienia pokojowego z Rosją" - poinformował "Financial Times", powołując się na ukraińskich i zachodnich urzędników zaznajomionych ze sprawą.

W ubiegłym tygodniu Wołodymyr Zełenski przekazał, że Donald Trump postawił Ukrainie i Rosji ultimatum dotyczące zakończenia wojny. Waszyngton zagroził, że jeśli do czerwca nie uda się osiągnąć porozumienia, to USA wycofają swój udział w negocjacjach.

Porozumienie pokojowe w Ukrainie. Presja ze strony USA

- Amerykanie proponują, by strony (ukraińska i rosyjska) zakończyły wojnę na początku tego lata, i najpewniej będą wywierać presję zgodnie z tym harmonogramem. (...) Mówią, że chcą wszystko zakończyć do czerwca. I że zrobią wszystko, by zakończyć wojnę. Chcą jasnego harmonogramu wszystkich działań - oznajmił Zełenski w wypowiedzi dla dziennikarzy międzynarodowych mediów, opublikowanej w sobotę rano.

- Dlaczego właśnie do tego lata? Rozumiemy, że kwestie wewnętrzne w Ameryce (zaplanowane na listopad tzw. wybory środka kadencji - red.) mają wpływ i z pewnością staną się dla nich jeszcze bardziej aktualne. Po raz pierwszy strony omówiły, że najtrudniejsze kwestie z pewnością mogą zostać poruszone podczas trójstronnego spotkania przywódców. Z pewnością. Ale do tego potrzebne są pewne elementy przygotowawcze. Ważne jest, że dyskusja w takim formacie jest obecna - zaznaczył Zełenski.

"Konstruktywne" negocjacje w Abu Zabi

W minionym tygodniu w Abu Zabi po raz drugi przeprowadzono trójstronne rozmowy negocjacyjne. Szef ukraińskiej delegacji Rustem Umierow przekazał, że negocjacje rozbito na pomniejsze zagadnienia, które szczegółowo będą omawianie w grupach roboczych.



"W dniach 4 i 5 lutego delegacje Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Federacji Rosyjskiej spotkały się na drugim trójstronnym spotkaniu w Abu Zabi, aby przyspieszyć działania na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Dyskusje były konstruktywne i koncentrowały się na tworzeniu warunków dla trwałego pokoju" - przekazał Rustem Umierow za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Podczas rozmów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich uzgodniono wymianę jeńców wojennych. Strony wymieniły po 157 żołnierzy.

W czwartek negocjacje skomentował szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow, twierdząc, że osiągnięcie porozumienia wciąż jest odległe. - Negocjacje trwają, druga runda odbyła się w Abu Zabi - wciąż mamy przed sobą długą drogę - powiedział Ławrow w rozmowie z telewizją NTW.

