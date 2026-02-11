Dramatyczny wypadek na igrzyskach. Sportowiec trafił do szpitala

Do wypadku Cama Boltona - ubiegłorocznego srebrnego medalisty mistrzostw świata w Szwajcarii - doszło w poniedziałek podczas treningu. Kolejnego dnia sportowiec zaczął uskarżać się na nasilający się ból karku. Snowboardzista został przewieziony do Pokliniki Olimpijskiej, gdzie przeszedł badania. Te wykazały dwa poważne złamania w odcinku szyjnym.

W związku z urazem, sportowiec został przewieziony do jednego z mediolańskich szpitali. Na miejscu przeprowadzono kolejne badania. Możliwość jego udziału w czwartkowych zawodach snowcross została wykluczona.

Dramat na igrzyskach olimpijskich. Australijski snowboardzista złamał kark

W środę Australijski Komitet Olimpijski (AOC) poinformował, że Cam Bolton wrócił do hotelu w Mediolanie, gdzie odpoczywa po wypadku. W wydanym oświadczeniu wskazano, że jego stan jest stabilny, a on sam ma być "w dobrym nastroju". Podkreślono, że australijski medyczny zespół olimpijski współpracuje z lokalnymi lekarzami oraz neurospecjalistami z ojczyzny snowboardzisty.

Medycy mają wkrótce określić kolejne kroki, które zostaną podjęte celem leczenia Boltona. W tym samym czasie trwają prace nad wprowadzeniem na listę zawodników jego zastępcy. Tym ma zostać James Johnston, dla którego występ będzie debiutem na igrzyskach olimpijskich.

Jeśli procedura zakończona zostanie pomyślnie, w czwartek Johnson sprawdzi się w konkurencji snowcross u boku Adama Lamberta i Jarrryda Hughesa.

Zimowe igrzyska olimpijskie 2026. Australia żegna się z dwoma zawodnikami

Ubiegłoroczny srebrny medalista Cam Bolton nie jest jedynym reprezentantem Australii, który z powodów zdrowotnych został wykluczony z tegorocznych igrzysk. Podobny los spotkał Misaki Vaughan, która doznała urazu głowy podczas poniedziałkowego treningu. Po przeprowadzonej we wtorek kontroli uznano, że nie będzie mogła wziąć udziału w zawodach.

Vaughan miała reprezentować Australię w dyscyplinie halfpipe snowboard. AOC nie powołał zastępstwa dla zawodniczki.

