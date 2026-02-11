Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, które rozpocznie się w środę około godz. 14.00, od kilku dni wzbudza wiele emocji Chodzi nie tylko o tematy, jakie będą na nim poruszane, ale także o grono, które ma wziąć w nim udział. Negatywne odczucia wśród niektórych polityków wywołuje postać Włodzimierza Skalika, posła Konfederacji Korony Polskiej, określanego jako "prawa ręka Grzegorza Brauna".

Krytycznie na temat Skalika we wtorek wypowiedział się Włodzimierz Czarzasty. Marszałek Sejmu podkreślił, że na posiedzeniu RBN zostaną omówione m.in. kwestie związane z zakupem broni w ramach unijnego programu SAFE, którego największym beneficjentem jest właśnie Polska. - W związku z tym, ja bym po prostu pana Skalika nie zapraszał - oświadczył Czarzasty, oceniając, że "można to zrobić, tylko trzeba mieć odwagę".

Marszałek Sejmu, dopytywany, czy "ma jakąś diagnozę, po co prezydentowi" Skalik na RBN, odpowiedział, że nie wie. Dodał, że "może (Karol Nawrocki) poznał go w Rosji". Czarzasty zaznaczył także, że wcześniej koło Skalika zostało wykluczone z Konwentu Seniorów.

Włodzimierz Skalik na posiedzeniu RBN. "Szczególnie skandaliczne"

O udziale Skalika w posiedzeniu RBN krytycznie wypowiedział się również wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki. We wtorkowym "Gościu Wydarzeń" stwierdził on, że uważa zaproszenie tego polityka na to wydarzenie za "szczególnie skandaliczne". - To jest szkodliwa postać w polskiej polityce. Taka osoba nie powinna być zapraszana do Rady Bezpieczeństwa Narodowego - powiedział.

Bosacki w trakcie rozmowy z Markiem Tejchmanem ocenił, że Skalik jest człowiekiem, "który rozsyłał w setkach tysięcy odsłon dezinformację rosyjską". Jak zaznaczył, działo się to "zarówno jeśli chodzi o drony we wrześniu, mówiąc, że one były ukraińskie albo NATO-wskie, jak i ostatnio w akcji rosyjskiej na przykład jeśli chodzi o to, czy jedna dziewczynka, która zabiła drugą dziewczynkę, była Ukrainką".

Wypowiadając te słowa, Bosacki odniósł się do sytuacji, kiedy po incydencie z nocy 9 na 10 września 2025 roku polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez rosyjskie drony. Kolejnego dnia Skalik ocenił, że wydarzenia te "potwierdzają, że Polska nie posiada systemu obrony przeciwdronowej". - Choć wydajemy na obronność co roku setki miliardów złotych, do tej pory Wojsko Polskie nie zostało wyposażone w system wykrywania i zwalczania dronów, który relatywnie nie jest wcale aż taki drogi - mówił.

Skalik stwierdził także, że "informacja o nadlatujących dronach została dostarczona przez ministerstwo obrony Białorusi". - Generał Kukuła to potwierdził. Ta niezwykle istotna okoliczność nie pasowała premierowi do prezentowanego nam obrazu - ocenił polityk, dodając, że rządowi zabrakło "chłodnej analizy i uczciwej oceny sytuacji".

Rosyjskie drony nad Polską. Dezinformacja o wrześniowym incydencie rozpowszechniana w naszym kraju

Narracja o rzekomych dobrych intencjach strony białoruskiej, która miała informować Polskę oraz Litwę o nadciągającym zagrożeniu, była powielana przez tamtejsze media oraz wojskowych. Informacje takie przekazywał m.in. szef sztabu generalnego armii Pawel Murawiejka, który oznajmił, że białoruska obrona przeciwlotnicza obserwowała drony, które "wypadły z kursu w wyniku oddziaływania środków walki radioelektronicznej".

W przestrzeni publicznej pojawiało się także wiele manipulujących informacji, sugerujących, że drony, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną, w rzeczywistości przybyły z Ukrainy lub zostały wysłane z terytorium państw NATO.

Bosacki zarzucił ponadto Skalikowi rozpowszechnianie dezinformacji w sprawie tragedii w Jeleniej Górze, gdzie w połowie grudnia 2025 roku w pobliżu szkoły odnaleziono ciało 11-letniej uczennicy, Danusi. Śledczy zatrzymali w tej sprawie 12-letnią Polkę, uczennicę tej samej szkoły. W sieci pojawiło się wiele wpisów nawołujących do nienawiści na tle narodowościowym, w których przekonywano, że osoba odpowiedzialna za tragedię jest w rzeczywistości pochodzenia ukraińskiego.

Nawoływał do "Polexitu", zasiądzie na posiedzeniu RBN. Kim jest Włodzimierz Skalik?

Postać Skalika w ostatnich dniach stała się obiektem zainteresowania mediów. Jak opisuje "Dziennik Zachodni", 66-latek to "jeden z najlepszych polskich pilotów w historii", a także ekspert lotniczy i przedsiębiorca. Skalik jest także posłem Konfederacji Korony Polskiej i bywa opisywany przez media jako "prawa ręka Grzegorza Brauna", lidera tego ugrupowania.

Jak wskazuje dziennik, Skalik jest także pretendentem do objęcia tytułu "ojca założyciela operacji 'Polexit'". To nawiązanie do sytuacji z pierwszych dni listopada ubiegłego roku, kiedy to pod Pomnikiem Państwa Podziemnego w Warszawie odbyła się konferencja prasowa, na której liderzy KPP przekonywali, że jedynym odpowiednim rozwiązaniem dla naszego kraju jest opuszczenie struktur Unii Europejskiej.

- Eurosowieci ingerują niemal w każdą dziedzinę życia społecznego i gospodarczego Polaków - przekonywał wówczas Skalik, dodając, że "jest życie poza eurokołchozem" oraz nawołując do "odzyskania niepodległości" poprzez "Polexit".

