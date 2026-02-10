Odpowiednie przepisy, umożliwiające mężczyznom powyżej 60. roku życia dobrowolne wstąpienie do armii, zostały przegłosowane latem 2025 roku przez Najwyższą Radę Ukrainy. Ustawa została wówczas podpisana przez prezydenta Zełenskiego.

10 lutego tego roku ukraiński przywódca podpisał dekret wykonawczy w tej sprawie. Dopiero ten krok otworzył straszym mężczyznom bramę do służenia w ukraińskiej armii.

Zniesiona granica wieku dla ukraińskich ochotników. Są warunki

Dekret "O wprowadzeniu zmian do Regulaminu odbywania służby wojskowej przez obywateli Ukrainy w Siłach Zbrojnych Ukrainy" został opublikowany na stronie internetowej Urzędu Prezydenta.

Do istniejącego przepisu dodano akapit o następującej treści: "Osoby w wieku powyżej 60 lat w czasie stanu wojennego, zgodnie z częścią dziesiątą artykułu 20. ustawy Ukrainy "O obowiązku wojskowym i służbie wojskowej", są przyjmowane do służby wojskowej na podstawie umowy – na okres 1 roku".

Ochotnicy seniorzy będą musieli jednak spełnić kilka warunków przed otrzymaniem broni.

Aby Ukraińcy w wieku 60 lat i starsi mogli zostać przyjęci do służby wojskowej, muszą uzyskać pisemną zgodę dowódcy jednostki wojskowej oraz zostać uznani przez wojskową komisję lekarską za zdolnych do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia.

Podpisany przez nich kontrakt będzie obowiązywał przez rok z możliwością przedłużenia. Umowa może zostać jednostronnie zerwana przez państwo w przypadku zawieszenia lub zniesienia obowiązującego stanu wojennego w Ukrainie.

Zełenski przedstawił plan zmian w wojsku. Pobór ma zostać zniesiony

W zeszłym tygodniu Zełenski przedstawił ambitny plan zmian w armii po zakończeniu pełnoskalowej wojny z Rosją. Prezydent Ukrainy oświadczył, że władze w Kijowie planują transformację armii ukraińskiej z mobilizacyjnej na kontraktową.

- Będziemy chronić naszą armię - 800 tysięcy żołnierzy - i po zakończeniu wojny lub zawieszeniu broni przekształcimy ją z armii mobilizacyjnej w armię kontraktową. Służyć będzie ten, kto będzie chciał - powiedział ukraiński przywódca, cytowany przez agencję UNIAN.

Według niego, do wstąpienia do wojska należy zachęcać wysokimi wynagrodzeniami. Na razie jednak nie podano konkretnych kwot, które mieliby otrzymywać ochotnicy po osiągnięciu ewentualnego pokoju.

