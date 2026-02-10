Wymieniał dach, znalazł niepokojący przedmiot. Do akcji wkroczyło wojsko

Informację o znalezisku przyjęła w poniedziałek gnieźnieńska policja. Funkcjonariusz z nieetatowej grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego stwierdził, że okryty niewybuch to granat zaczepny RG-42.

RG-42 jest granatem ręcznym odłamkowym konstrukcji radzieckiej. Zapalnik uzbraja się w chwili rzutu, co powoduje wybuch po 3,2-4 sek. od zwolnienia dźwigni spustowej. Choć został stworzony do ranienia piechoty, mógłby spowodować uszkodzenia konstrukcji budynku.

Jak przekazała Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie, zabezpieczeniem i neutralizacją materiału wybuchowego zajął się patrol saperski Wojska Polskiego.

Co zrobić z niewybuchem? Policja wyjaśnia

Niewybuchów nie wolno samodzielnie przenosić, dotykać ani ruszać. Należy odsunąć się od nich na bezpieczną odległość - co najmniej kilka metrów - i powiadomić policję, dzwoniąc pod numer 997 lub 112. Warto także wyraźnie oznaczyć miejsce, tak aby inne osoby nie zbliżały się do niego.

Gnieźnieńscy funkcjonariusze otrzymują zgłoszenia o niewybuchach średnio kilka razy w roku. W komunikacie wyjaśnili, z czego wynika niebezpieczeństwo takich odkryć.

"Na pozostałości z okresu II wojny światowej można się natknąć w różnych okolicznościach. (...) Przedmioty niebezpieczne to wszelkiego rodzaju urządzenia (materiały) pochodzenia wojskowego, przemysłowego lub innego, które, mając właściwości łatwopalne, żrące, trujące, grożą niebezpieczeństwem przy manipulowaniu lub zetknięciu się z powietrzem albo wysoką temperaturą" - napisali.

Ponadto warto mieć na uwadze, że "materiały wybuchowe wykorzystane w technice wojskowej są odporne na działanie różnych czynników, przez co nie tracą swych właściwości wybuchowych, zachowując długotrwałą zdatność do użycia".

"Ze względu na trudność natychmiastowego określenia przyczyn niewypału wymagane jest zachowanie jak największej ostrożności" - podkreśla policja.

