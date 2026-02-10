Wiosenne temperatury, a potem ostry zwrot. Przed nami pogodowy rollercoaster

Za nami mroźna noc, zwłaszcza na północnym wschodzie: w Mikołajkach było -20, a w Suwałkach -19,6 st. C. Chociaż w tej części kraju wciąż jest zimno, reszta kraju doświadcza coraz mocniejszej odwilży. O godz. 13:00 na południu w Nowym Sączu było 8,2 st. C. Kolejne dni zapowiadają się na jeszcze cieplejsze, ale tylko do weekendu - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda z dużą dawką wiosny. Nawet kilkanaście stopni na plusie

Ocieplenie wkrótce obejmie swoim zasięgiem zdecydowaną większość Polski. W środę nawet na północnym wschodzie nie będzie mroźnie, tylko za dnia termometry pokażą tam w okolicach zera. W pozostałych rejonach będzie od 5 st. C w centrum do 9 st. C na południu i południowym zachodzie.

Takie warunki mogą się okazać dość wymajające, ponieważ aura nie będzie spokojna. O ile na północy i wschodzie popada jeszcze słaby śnieg, to w pozostałych miejscach przeważnie deszcz, miejscami marznący i powodujący gołoledź. Piesi i kierowcy muszą uważać na oblodzenie dróg i chodników.

Gołoledź będzie zagrożeniem również w czwartek, choć tym razem może się pojawić głównie na wschodzie. W wielu miejscach popada jeszcze śnieg i śnieg z deszczem, ale temperatury znowu wzrosną i wyraźnie to poczujemy.

Na dużym obszarze, ciągnącym się od Pomorza Zachodniego przez Kujawy, Mazowsze po Lubelszczyznę będzie od 3 do 5 stopni ciepła, za to na południowym zachodzie można się spodziewać nawet 12 st. C. To zdecydowanie wiosenne temperatury.

WXCHARTS W czwartek ocieplenie będzie bardzo odczuwalne, szczególnie na południu kraju

Ciepły będzie również piątek, kiedy na południu znowu można się spodziewać wartości na poziomie 10-11 st. C. W pozostałych miejscach temperatury również będą dodatnie i wyniosą od 3 stopni na północy do 5-7 st. C w centrum i na zachodzie. Lokalnie popada deszcz, a na północy jeszcze deszcz ze śniegiem.

Cieplejszy epizod nie utrzyma się jednak zbyt długo. W weekend przypomni o sobie zima.

Zima znowu zaatakuje. Sypnie śniegiem, wrócą mrozy

Pierwsza część weekendu wciąż będzie ciepła. Na południowym wschodzie w sobotę utrzymają się wartości na poziomie 9 st. C, jednak w centrum nie będzie już więcej niż 2. Na Pojezierze Pomorskie wrócą mrozy, sięgające -4 st. C.

Opady wciąż będą mieszane i podczas gdy na zachodzie i północnym zachodzie sypnie śniegiem, w reszcie kraju popada deszcz lub deszcz ze śniegiem.

Zmiany w pogodzie nasilą się w niedzielę. Tego dnia znowu doświadczymy "pełnoprawnej" zimy w całej Polsce. Deszcz zniknie, a z ciemniejszych chmur popada już tylko śnieg.

WXCHARTS Pod koniec weekendu odczujemy powrót mrozów, przede wszystkim na północy Polski

Na południu opady mogą być bardziej intensywne: możliwe że miejscami w Małopolsce i na Śląsku grubość pokrywy śnieżnej zwiększy się o 6-8 cm.

IMGW Na początku przyszłego tygodnia miejscami grubość pokrywy śnieżnej może się zwiększyć o kilka centymetrów

Na północnym wschodzie wróci mróz na poziomie do około -7 st. C, a w pozostałych miejscach od -2 do 0 stopni. Tylko lokalnie na południowym wschodzie będzie minimalnie powyżej zera.

Początek przyszłego tygodnia przyniesie kolejne opady śniegu - tym razem głównie na zachodzie, północnym zachodzie oraz w Bieszczadach.

Noc z niedzieli na poniedziałek będzie mroźna: na Podhalu możemy zanotować wówczas -15 st. C. W ciągu dnia w tym rejonie, a także na Suwalszczyźnie i Kaszubach mróz nie przekroczy jednak -3, -2 st. C, zaś na południowym zachodzie będzie kilka stopni ciepła.

WXCHARTS Na północnym wschodzie Polski w poniedziałek rano nadal mroźnie, ale od wtorku powinno już być znacznie cieplej

Opisywane ochłodzenie może się zakończyć równie szybko, jak się pojawiło. Jeśli sprawdzą się najnowsze prognozy IMGW, to od wtorku znowu zrobi się wyraźnie cieplej. Temperatury w ciągu dnia powinny być dodatnie w praktycznie całym kraju.

