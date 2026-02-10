Tragiczny finał poszukiwań 18-latki z Krosna. Podano przyczynę śmierci

Polska

Prowadzone od 2 lutego poszukiwania 18-letniej Urszuli zakończyły się odnalezieniem ciała kobiety w pobliżu krosieńskiego lotniska. Za przyczynę śmierci biegły uznał wychłodzenie organizmu. W sprawie trwa śledztwo prokuratury.

Teren z nasypami ziemi, ogrodzeniem i pachołkami drogowymi.
Polsat News
Poszukiwania w Krośnie zakończone. Odnaleziono ciało 18-latki
  • 18-letnia Urszula z Krosna zaginęła 2 lutego, a jej ciało odnaleziono dzień później w okolicach lotniska
  • Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci 18-latki było wychłodzenie organizmu
  • Prokuratura wykluczyła udział osób trzecich w śmierci Urszuli
  • Trwa śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci 18-latki

2 lutego 18-letnia Urszula wyszła z domu, nie dzieląc się z rodziną informacją o swoich planach. Kiedy nie wróciła do domu, a wyłączony telefon uniemożliwiał skontaktowanie się z nią, bliscy rozpoczęli poszukiwania. Próby odnalezienia Urszuli były bezowocne, więc rodzina zgłosiła sprawę policji. 

Poszukiwania Urszuli z Krosna zakończone. Odnaleziono ciało 18-latki

Funkcjonariusze podjęli poszukiwania, które zakończyły się późnym wieczorem 3 lutego. Kilkugodzinna akcja poszukiwawcza doprowadziła policjantów w okolice lotniska w Krośnie, gdzie znaleziono ciało 18-latki

 

ZOBACZ: Zaginęła 37-letnia Emilia. Tragiczny finał poszukiwań kobiety

 

W dniu zaginięcia kobiety temperatury panujące na zewnątrz były bardzo niskie - minimalna wartość na termometrze wskazywała w nocy -15 stopni Celsjusza. Okolice, w których ciało kobiety zostało odnalezione, nie są gęsto zabudowane i zamieszkane. W tym rejonie znajdują się przede wszystkim zakłady produkcyjne.

Zaginięcie 18-latki w Krośnie. Wyniki sekcji zwłok

Po przeprowadzeniu sekcji zwłok prokuratura wydała komunikat, w którym wskazano przyczynę śmierci Urszuli. Kobieta zmarła z powodu wychłodzenia. Udział osób trzecich w przyczynieniu się do śmierci 18-latki został wykluczony przez biegłego.

 

ZOBACZ: Zaginięcie Iwony Wieczorek. Prokuratura ma nowe ustalenia, policja z apelem

 

Prokuratura Rejonowa w Krośnie poinformowała o wszczęciu śledztwa w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Działania funkcjonariuszy mają na celu ustalenie okoliczności zaginięcia i śmierci kobiety.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Żukowska zdradza plany ws. spotkania na RBN. "Nikt nam nie zabroni"
mar / polsatnews.pl
Czytaj więcej
KROSNOPOLICJAPOLSKAPOSZUKIWANIAŚLEDZTWOZAGINIĘCIE

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 