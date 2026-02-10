Tragiczny finał poszukiwań 18-latki z Krosna. Podano przyczynę śmierci
Prowadzone od 2 lutego poszukiwania 18-letniej Urszuli zakończyły się odnalezieniem ciała kobiety w pobliżu krosieńskiego lotniska. Za przyczynę śmierci biegły uznał wychłodzenie organizmu. W sprawie trwa śledztwo prokuratury.
- 18-letnia Urszula z Krosna zaginęła 2 lutego, a jej ciało odnaleziono dzień później w okolicach lotniska
- Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci 18-latki było wychłodzenie organizmu
- Prokuratura wykluczyła udział osób trzecich w śmierci Urszuli
- Trwa śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci 18-latki
2 lutego 18-letnia Urszula wyszła z domu, nie dzieląc się z rodziną informacją o swoich planach. Kiedy nie wróciła do domu, a wyłączony telefon uniemożliwiał skontaktowanie się z nią, bliscy rozpoczęli poszukiwania. Próby odnalezienia Urszuli były bezowocne, więc rodzina zgłosiła sprawę policji.
Poszukiwania Urszuli z Krosna zakończone. Odnaleziono ciało 18-latki
Funkcjonariusze podjęli poszukiwania, które zakończyły się późnym wieczorem 3 lutego. Kilkugodzinna akcja poszukiwawcza doprowadziła policjantów w okolice lotniska w Krośnie, gdzie znaleziono ciało 18-latki.
W dniu zaginięcia kobiety temperatury panujące na zewnątrz były bardzo niskie - minimalna wartość na termometrze wskazywała w nocy -15 stopni Celsjusza. Okolice, w których ciało kobiety zostało odnalezione, nie są gęsto zabudowane i zamieszkane. W tym rejonie znajdują się przede wszystkim zakłady produkcyjne.
Zaginięcie 18-latki w Krośnie. Wyniki sekcji zwłok
Po przeprowadzeniu sekcji zwłok prokuratura wydała komunikat, w którym wskazano przyczynę śmierci Urszuli. Kobieta zmarła z powodu wychłodzenia. Udział osób trzecich w przyczynieniu się do śmierci 18-latki został wykluczony przez biegłego.
Prokuratura Rejonowa w Krośnie poinformowała o wszczęciu śledztwa w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Działania funkcjonariuszy mają na celu ustalenie okoliczności zaginięcia i śmierci kobiety.
