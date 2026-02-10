2 lutego 18-letnia Urszula wyszła z domu, nie dzieląc się z rodziną informacją o swoich planach. Kiedy nie wróciła do domu, a wyłączony telefon uniemożliwiał skontaktowanie się z nią, bliscy rozpoczęli poszukiwania. Próby odnalezienia Urszuli były bezowocne, więc rodzina zgłosiła sprawę policji.

Poszukiwania Urszuli z Krosna zakończone. Odnaleziono ciało 18-latki

Funkcjonariusze podjęli poszukiwania, które zakończyły się późnym wieczorem 3 lutego. Kilkugodzinna akcja poszukiwawcza doprowadziła policjantów w okolice lotniska w Krośnie, gdzie znaleziono ciało 18-latki.

W dniu zaginięcia kobiety temperatury panujące na zewnątrz były bardzo niskie - minimalna wartość na termometrze wskazywała w nocy -15 stopni Celsjusza. Okolice, w których ciało kobiety zostało odnalezione, nie są gęsto zabudowane i zamieszkane. W tym rejonie znajdują się przede wszystkim zakłady produkcyjne.

Zaginięcie 18-latki w Krośnie. Wyniki sekcji zwłok

Po przeprowadzeniu sekcji zwłok prokuratura wydała komunikat, w którym wskazano przyczynę śmierci Urszuli. Kobieta zmarła z powodu wychłodzenia. Udział osób trzecich w przyczynieniu się do śmierci 18-latki został wykluczony przez biegłego.

Prokuratura Rejonowa w Krośnie poinformowała o wszczęciu śledztwa w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Działania funkcjonariuszy mają na celu ustalenie okoliczności zaginięcia i śmierci kobiety.

