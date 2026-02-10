- Ulokowany w strukturach MON szpieg, którego zatrzymano w ubiegły wtorek, z pewnością miał ogromną wiedzę użyteczną dla obcych wywiadów; uczestniczył w najważniejszych procesach resortu, a jego zatrzymanie to niewątpliwy sukces - powiedział gen. bryg. Jarosław Stróżyk.

Szpieg w MON. Sąd zastosował areszt

W efekcie wielomiesięcznego postępowania SKW zatrzymany został jeden z wieloletnich cywilnych pracowników resortu, przez lata związany z różnymi departamentami zajmującymi się przede wszystkim strategią i planowaniem obronnym.

ZOBACZ: Nowe informacje o zatrzymanym za szpiegostwo. "Ten pan zdradzał Polskę"

Mężczyźnie postawiono zarzut szpiegostwa określony w art. 130 par. 2 Kodeksu karnego. Czyn podlega karze na czas nie krótszy od lat 8 albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. W środę sąd zastosował wobec zatrzymanego areszt na trzy miesiące.

Co wiadomo o szpiegu w MON? Informacje od szefa SKW

- Ta osoba pracowała w MON od pierwszej połowy lat 90., co zresztą pokazuje, że w każdym wieku można pokusić się o zdradę państwa - powiedział gen. bryg. Jarosław Stróżyk. Dodał, że podejrzany jest absolwentem jednego z kierunków filologicznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Jak mówił szef SKW, podejrzany "w swoim długim życiu zawodowym pracował w innych komórkach, w tym w jednym z najważniejszych zarządów w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego".

ZOBACZ: Szpieg zatrzymany w MON. Jest decyzja sądu ws. aresztu

- Przez tyle lat brał udział w wielu ważnych konferencjach; wyjeżdżał służbowo poza Polskę, w tym na dłuższe okresy. Mamy więc do czynienia z osobą, która przez te wszystkie lata poznała tysiące osób, również tych na najważniejszych stanowiskach służbowych - mówił gen. bryg. Stróżyk.

Jaką wiedzę szpieg przekazał obcemu państwu? Postępowanie trwa

Zdaniem szefa SKW wiedza podejrzanego dotycząca wszystkich procesów toczących się w MON musiała być ogromna. Mężczyzna miał dostęp do materiałów o klauzuli tajne.

ZOBACZ: Szpieg w resorcie obrony. Wieloletni pracownik MON zatrzymany

Pytany, jak długo zatrzymany mógł szpiegować dla obcego państwa, gen. bryg. Jarosław Stróżyk zauważył, że obecnie jest to jedna z informacji istotnych dla niejawnego postępowania prowadzonego przez ABW i prokuraturę.

Wyjaśnił, że wskazanie, jakie tajne informacje mogły zostać przekazane przeciwnikom, byłoby pewnego rodzaju ujawnieniem własnych słabości. Niemniej, jak zapewnił, trwają skrupulatne analizy, jakie materiały mogły paść łupem szpiega.

W odniesieniu do podejrzeń co do istnienia większej siatki, której częścią mógł być szpieg, gen. bryg. Stróżyk powiedział, że postępowanie trwa i „na tym etapie żadnych scenariuszy wykluczyć nie można”.

Podczas najbliższego posiedzenia Sejmu ma odbyć się posiedzenie sejmowej komisji ds. służb specjalnych, na którym szef SKW przedstawi posłom niejawną informację o zatrzymaniu w MON.

