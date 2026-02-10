"11 lutego 2026 r. (środa), w godzinach 9:00–15:00, zostanie treningowo uruchomiona syrena alarmowa w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych przy ul. Żwirki i Wigury 103/105" - przekazano w komunikacie DGRSZ.

Podobne ostrzeżenie pojawiło się na stronie urzędu województwa mazowieckiego.

Alarm testowy w Warszawie. Apel o zachowanie spokoju

"Uruchomienie syreny ma charakter wyłącznie techniczny i ma na celu sprawdzenie poprawności działania punktu alarmowego. Nie jest to sygnał alarmowy związany z realnym zagrożeniem. Mieszkańcy powinni zachować spokój i nie powinni podejmować żadnych działań" - dodano w komunikacie.

DGRSZ precyzuje, że sygnały alarmowe, które obowiązują na terenie kraju, są określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 14 maja 2025 r.

Wicepremier i szef MON ogłosił dobrowolne ćwiczenia dla cywilów

W poniedziałek wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że od 7 marca ruszy tegoroczna edycja szkoleń dla cywilów "wGotowości", których pilotaż odbył się w listopadzie i grudniu ub. roku. Udział w ćwiczeniach jest całkowicie dobrowolny.

Z kolei od końca grudnia 2025 roku i w styczniu br. rozdano przygotowany przez MON, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa "Poradnik bezpieczeństwa", zawierający m.in. instrukcje zachowania w sytuacjach kryzysowych.

Znajdują się w nim m.in. informacje o rodzajach alarmów, które mogą pojawić się w formie wycia syren, gdy pojawi się sytuacja kryzysowa.

