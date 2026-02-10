Jak poinformowała we wtorek "Rzeczpospolita", przed kilkoma dniami podwyższony został ryczałt na biura poselskie, który obecnie wynosi 25 tys. zł miesięcznie. Oznacza to wzrost o 1,7 tys. zł względem 2023 roku i o 2,8 tys. zł w porównaniu z 2022 rokiem. Z tych środków posłowie opłacają m.in. czynsz, wynagrodzenia pracowników oraz koszty podróży służbowych.

Ponadto podwyższeniu uległ ryczałt na wynajem mieszkań dla posłów nieposiadających własnego lokum w Warszawie, gdzie znajduje się siedziba Sejmu. Ci politycy obecnie otrzymują z tego tytułu 4,7 tys. zł miesięcznie, czyli o 200 zł więcej niż w minionym roku. Podwyżki obu rodzajów ryczałtu obowiązują z mocą wsteczną od 1 stycznia 2026 roku.

Podwyżki dla parlamentarzystów. Wzrosła wysokość uposażenia, diety i ryczałtu

Dziennik ustalił, że pod koniec stycznia zarządzenie w tej sprawie wydał Marek Siwiec, szef Kancelarii Sejmu i - jak podkreślono - "bliski współpracownik Włodzimierza Czarzastego z Lewicy". Zdaniem "Rz" jest to "tylko element całej serii podwyżek świadczeń dla parlamentarzystów", gdyż w górę poszły przede wszystkim uposażenia i diety.

W publikacji podkreślono, że korekta ta wynika z podniesienia w ustawie budżetowej tzw. kwoty bazowej i że w efekcie "większe pieniądze zarabiają od stycznia nie tylko posłowie, ale też wszyscy najważniejsi politycy". Wraz z 1 stycznia zmianie uległa wysokość uposażenia dla parlamentarzystów, która wzrosła do poziomu 13,9 tys. zł brutto, wówczas gdy w ubiegłym roku było to 13,5 tys.

Wzrosła także wysokość diety, która w efekcie styczniowej korekty wynosi 4,3 tys. zł. W przeszłości było to 4,2 tys. zł.

Oznacza to, że względem ubiegłego roku wysokość diety i uposażenia parlamentarzystów wzrosła łącznie o około 530 zł w skali miesiąca.

