Styczeń przyniósł podwyżki w Sejmie. Tyle zarobią posłowie
Początek roku przyniósł podwyżki świadczeń dla polskich parlamentarzystów - informuje wtorkowa "Rzeczpospolita". Jak wskazuje dziennik, obecnie uposażenie wynosi 13,9 tys. zł brutto, a dieta - 4,3 tys. zł. W porównaniu z rokiem poprzedzającym jest to wzrost o około 530 zł. Wzrosła dodatkowo stawka ryczałtu na biura poselskie oraz wynajem mieszkań.
Jak poinformowała we wtorek "Rzeczpospolita", przed kilkoma dniami podwyższony został ryczałt na biura poselskie, który obecnie wynosi 25 tys. zł miesięcznie. Oznacza to wzrost o 1,7 tys. zł względem 2023 roku i o 2,8 tys. zł w porównaniu z 2022 rokiem. Z tych środków posłowie opłacają m.in. czynsz, wynagrodzenia pracowników oraz koszty podróży służbowych.
Ponadto podwyższeniu uległ ryczałt na wynajem mieszkań dla posłów nieposiadających własnego lokum w Warszawie, gdzie znajduje się siedziba Sejmu. Ci politycy obecnie otrzymują z tego tytułu 4,7 tys. zł miesięcznie, czyli o 200 zł więcej niż w minionym roku. Podwyżki obu rodzajów ryczałtu obowiązują z mocą wsteczną od 1 stycznia 2026 roku.
Podwyżki dla parlamentarzystów. Wzrosła wysokość uposażenia, diety i ryczałtu
Dziennik ustalił, że pod koniec stycznia zarządzenie w tej sprawie wydał Marek Siwiec, szef Kancelarii Sejmu i - jak podkreślono - "bliski współpracownik Włodzimierza Czarzastego z Lewicy". Zdaniem "Rz" jest to "tylko element całej serii podwyżek świadczeń dla parlamentarzystów", gdyż w górę poszły przede wszystkim uposażenia i diety.
W publikacji podkreślono, że korekta ta wynika z podniesienia w ustawie budżetowej tzw. kwoty bazowej i że w efekcie "większe pieniądze zarabiają od stycznia nie tylko posłowie, ale też wszyscy najważniejsi politycy". Wraz z 1 stycznia zmianie uległa wysokość uposażenia dla parlamentarzystów, która wzrosła do poziomu 13,9 tys. zł brutto, wówczas gdy w ubiegłym roku było to 13,5 tys.
Wzrosła także wysokość diety, która w efekcie styczniowej korekty wynosi 4,3 tys. zł. W przeszłości było to 4,2 tys. zł.
Oznacza to, że względem ubiegłego roku wysokość diety i uposażenia parlamentarzystów wzrosła łącznie o około 530 zł w skali miesiąca.
