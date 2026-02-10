Stołeczni policjanci zatrzymali Gruzinów. W akcji kontrterroryści

Po ustaleniu miejsca jego pobytu policjanci z komendy stołecznej zatrzymali Gruzina ściganego nakazem aresztowania na terenie Unii Europejskiej. "Razem z poszukiwanym mężczyzną zatrzymano trzech innych obywateli tego samego kraju" - przekazano w komunikacie na platformie X.

Jak stwierdzono, to "kolejny sukces stołecznych policjantów ścigających osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości".

Nie ujawniono powodów ścigania ani tego, kto wydał nakaz aresztowania obywateli Gruzji. Jednakże oddział kontrterrorystów wspiera akcje policji w sytuacjach wyjątkowo niebezpiecznych, kiedy może dojść do starcia z poważnymi przestępcami.

Kontrterroryści w Wieluniu. Oddział asekurował stołecznych policjantów

Działania służb w Wieluniu zostały wsparte przez Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji "BOA", który został zadysponowany z powodu ryzyka operacji.

Śledczy stołecznej policji odpowiedzialni za poszukiwania osób ukrywających się to jeden z wyspecjalizowanych oddziałów, który dysponuje nowoczesnymi narzędziami technicznymi i teleinformatycznymi.

W 2025 roku funkcjonariusze w całym kraju otrzymali ponad 214 tysięcy zleceń poszukiwawczych, obejmujących m.in. listy gończe, nakazy doprowadzenia, zarządzenia w sprawie ustalenia miejsca pobytu oraz zgłoszenia dotyczące zaginięć - podała warszawska policja.

Łącznie w ramach trzech ogólnopolskich akcji poszukiwawczych w 2025 roku zatrzymano 4766 osób, w tym 515 cudzoziemców.

