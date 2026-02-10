Premier powołał Radę Przyszłości. "Żyjemy w jednym z najlepszych miejsc"

We wtorek premier Donald Tusk powołał Radę Przyszłości. Premier w trakcie wtorkowej konferencji oficjalnie podziękował członkom i członkiniom Rady.

- Chciałem bardzo podziękować wszystkim, którzy zdecydowali się na tworzenie Rady Przyszłości, bo są to ludzie wyłącznie bardzo, bardzo zajęci, którzy nie narzekają na brak sukcesów w nauce, w biznesie w kreowaniu zupełnie nowej rzeczywistości. To są ludzie, którzy zdobywali też dla Polski kosmos. To są ludzie, którzy potrafią produkować no najbardziej cenione w tej chwili satelity. to są naukowcy, którzy wiedzą jak naukę przetwarzać na biznes i na i na duże pieniądze - mówił.

W skład Rady weszli m.in.: Dominik Batorski (socjolog i ekspert związany z Data Science), Grzegorz Brona (prezes Creotech Instruments), Sebastian Kondracki (jeden z twórców modelu językowego Bielik), Tomasz Konik (prezes Deloitte w Polsce), Jarosław Królewski (prezes Synerise), Rafał Modrzewski (prezes ICEYE), Aleksandra Pędraszewska (przedsiębiorczyni technologiczna i mentorka start-upów).

Donald Tusk powołał Radę Przyszłości. W składzie eksperci technologiczni

Podczas swojego przemówienia Tusk zachwalał przemiany, do których doszło w naszym kraju na przestrzeni ostatnich lat. - Żyjemy w jednym z najlepszych miejsc na Ziemi i to przede wszystkim dzięki aktywności, kreatywności, pracowitości ludzi - mówił szef Rady Ministrów, zapowiadając, że "rok 2026 będzie rokiem przyspieszenia".

Tusk wspomniał także o tym, że nasz kraj posiada "wielką rezerwę, która pozwoli nam z Polski uczynić niekwestionowanego lidera już nie tylko regionu, ale Europy, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy". - Tą wielką rezerwą są umysły, szczególnie młodych Polek i Polaków. Rada Przyszłości to głównie ludzie dużo, dużo młodsi ode mnie i z o wiele większymi sukcesami niż niż sukcesy polityków, ale wszyscy na uwadze mamy tych, którzy dopiero wkraczają w dorosłość, a już dzisiaj imponują - mówił premier.

Głos zabrał także minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, który przekazał, że Polska jest dziś 20. największą gospodarką świata. - To jest sukces niezaprzeczalny, ale to nie jest sukces dany raz na zawsze. Uczestniczymy w wyścigu - przekonywał.

Rada Przyszłości powołana. Przemówienie Donalda Tuska i Andrzeja Domańskiego

O zamiarach oficjalnego wyłonienia tego organu po raz pierwszy poinformowano w poniedziałek. Wówczas Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wydała komunikat, w którym wskazano, że premier wraz z ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim wezmą udział we wtorkowym spotkaniu, podczas którego oficjalnie wyłoniony zostanie ten organ.

Wydarzenie odbyło się we wtorek w gmachu Skyliner przy ulicy Prostej 67 w Warszawie. Na oficjalnej stronie KRPM wskazano, że spotkanie z członkami Rady Przyszłości rozpoczęło się o godz. 9:30. Transmisja z uroczystości powołania tego organu, podczas której można było usłyszeć przemówienia Tuska i Domańskiego, ruszyła w mediach społecznościowych po godz. 10:40.

We wcześniejszych komunikatach nie informowano, kto wejdzie w skład Rady Przyszłości. Nie ujawniono także żadnych informacji dotyczących tego, czym ten organ ma się zajmować.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni