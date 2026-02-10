Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia II stopnia przed marznącymi opadami deszczu dla woj. pomorskiego oraz części woj. kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Alerty będą obowiązywać od godz. 6:00 w środę do godz. 10:00 w czwartek. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oszacowano na 90 proc.

Z kolei ostrzeżenie I stopnia dotyczy słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki powodującej gołoledź. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oszacowano na ok. 80 proc.

Dla północnej części woj. łódzkiego i południowej części woj. mazowieckiego alert będzie obowiązywać do godz. 19. Z kolei w pozostałych obszarach woj. łódzkiego i mazowieckiego oraz w części woj. kujawsko-pomorskiego ostrzeżenia potrwają najpóźniej do godz. 6:00 w środę.

W południowych powiatach woj. podlaskiego oraz w części woj. warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego alert obowiązuje od godz. 16.00 we wtorek do godz. 6:00 w środę. Dla północnego Podlasia i wschodnich powiatów woj. warmińsko-mazurskiego ostrzeżenie potrwa od wtorku od godz. 21:00 do godz. 9:00 w środę.

Z kolei w woj. zachodniopomorskim oraz części woj. lubuskiego i wielkopolskiego ostrzeżenie zacznie obowiązywać od północy w środę i będzie ważne do godz. 12.00.

Ostrzeżenia przed gołoledzią. Niebezpiecznie będzie już w nocy

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Uwaga na gołoledź. RCB wydało alerty w trzech województwach

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało dodatkowy alert przed możliwym marznącym deszczem oraz gołoledzią. Ostrzeżenie obowiązuje w środę (11 lutego) i czwartek (12 lutego) na terenie woj. pomorskiego, części warmińsko-mazurskiego oraz kujawsko-pomorskiego.

W woj. warmińsko-mazurskim alert obejmuje powiaty: bartoszycki, braniewski, działdowski, Elbląg, elbląski, iławski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, nowomiejski, Olsztyn, olsztyński, ostródzki i szczycieński.

W woj. kujawsko-pomorskim ostrzeżenie dotyczy powiatów: brodnickiego, Grudziądza i powiatu grudziądzkiego, sępoleńskiego, świeckiego oraz tucholskiego.

Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Nawierzchnie dróg i chodników mogą być bardzo śliskie, a warunki do jazdy trudne. Kierowcy powinni dostosować prędkość do sytuacji na drodze, a piesi uważać na oblodzone chodniki i przejścia dla pieszych.

