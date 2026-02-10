Watykański rzecznik podał informację o możliwej podróży Leona XIV do Monako w rozmowie z agencjami prasowymi AFP oraz IMedia.

Nie wskazano jednak dokładnej daty ewentualnej wizyty. Wiadomo natomiast, że przewidziana jest jednodniowa wizyta.

Leon XIV planuje podróż apostolską do Monako. Pierwsza taka wizyta

Leon XIV byłby pierwszym papieżem, który złożył oficjalną wizytę w Monako.

Co ciekawe, kwestia wizyty papieża w Monako przewijał się w mediach już od wielu lat. Projekt podróży najwyższego dostojnika kościelnego do tego księstwa pojawił się już za pontyfikatu Benedykta XVI, ale nie doszedł do skutku.

ZOBACZ: Papież Leon XIV z apelem. Ostrzega przed "wszechwiedzącą przyjaciółką"

Również papież Franciszek sondował możliwość złożenia wizyty w Monako. Sprawa również zakończyła się na etapie wstępnego planowania.

Papież przyjął księcia Alberta II w Watykanie

17 stycznia papież przyjął na audiencji w Pałacu Apostolskim księcia Monako. Z komunikatów wynikało, że rozmowy Alberta II z Leonem XIV dotyczyły m.in. troski o środowisko, pomocy humanitarnej oraz obrony i promocji "godności osoby ludzkiej".

Vaticannews.va przekazał, że w trakcie rozmów poruszono również kwestie konieczności zapewnienia zapewnienia pokoju na Bliskim Wschodzie i w niektórych regionach Afryki. Wtedy też władca niewielkiego państwa miał zaprosić głowę Kościoła katolickiego do odwiedzin Monako.

Stolica Apostolska w komunikacie po zakończeniu oficjalnej wizyty poinformowała o "dobrych relacjach dwustronnych" łączących oba państwa.

ZOBACZ: Papież Leon XIV zaproszony do Rady Pokoju. "Zagłębiamy się w sprawę"

Konstytucja księstwa zakłada, że katolicyzm jest oficjalną religią mikropaństwa, którego ponad 85 proc. ludności wyznaje tę wiarę. Książę wspiera Watykan w różnych przedsięwzięciach, a także stara się realizować katolicką naukę społeczną. 26 listopada 2025 roku Albert II sprzeciwił się uchwaleniu ustawy tamtejszego parlamentu zezwalającej na aborcję.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni