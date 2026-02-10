Nie będzie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu. Czarzasty wyjaśnia

Prezydium Sejmu odrzuciło wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia, które złożyło PiS - przekazał Włodzimierz Czarzasty. Chodzi o sprawę rzekomych powiązań marszałka, które opisywała "Gazeta Polska".

PiS chciało nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu. Jest decyzja

W poniedziałek do Prezydium Sejmu wpłynął wniosek Prawa i Sprawiedliwości dotyczący wyznaczenia i niezwłocznego zwołania nadzwyczajnego, dodatkowego posiedzenia Sejmu RP w związku z publikacją w "Gazecie Polskiej" o rzekomych powiązaniach marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

 

- Informuję państwa, że wczoraj na podstawie art. 173 ust. 1 Prezydium Sejmu odrzuciło ten wniosek stosunkiem głosów 4 do jednego - poinformował Włodzimierz Czarzasty podczas konferencji prasowej.

 

- Na moją prośbę skierowaną do koordynatora służb specjalnych, rzecznik prasowy ministra, pan Jacek Dobrzyński, poinformował 4 lutego - w odpowiedzi na pytania dziennikarzy - że objęty ochroną kontrwywiadowczą polskich służb specjalnych Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty posiada dostęp do informacji o najwyższej klauzuli tajności. Jak podkreślono, służby specjalne nie mają w tym zakresie żadnych zastrzeżeń i bezwzględnie realizują obowiązujące przepisy. Oznacza to, że nie stwierdzono wobec mnie ani w moich kontaktach niczego niestosownego. Tę sprawę uważam za zakończoną - dodał.

 

WIDEO: "Ambasador się zagalopował". Polityk PiS o sprawie Czarzastego
Paweł Basiak / polsatnews.pl
MARSZAŁEK SEJMUPOLSKAWŁODZIMIERZ CZARZASTY

