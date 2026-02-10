Marcin Bosacki w programie "Gość Wydarzeń" [OGLĄDAJ]

Polska

We wtorkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" Marek Tejchman porozmawia z wiceministrem spraw zagranicznych Marcinem Bosackim. Transmisja dostępna w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24 oraz polsatnews.pl i Interii od godziny 19.15.

Mężczyzna w okularach i garniturze siedzi w studiu telewizyjnym.
Polsat News
Wiceszef MSZ Marcin Bosacki w "Gościu Wydarzeń"

Drugim gościem Marka Tejchmana w studiu programu będzie Bartłomiej Przymusiński, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".

 

Poprzednie wydania "Gościa Wydarzeń" można obejrzeć TUTAJ.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Prezydencki minister z radą dla Sikorskiego. "Gdyby trochę się odciął..."
Patryk Idziak / polsatnews.pl
Czytaj więcej
BARTŁOMIEJ PRZYMUSIŃSKIGOŚĆ WYDARZEŃMARCIN BOSACKIMAREK TEJCHMANPOLSKA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 