Marcin Bosacki w programie "Gość Wydarzeń" [OGLĄDAJ]
Polska
We wtorkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" Marek Tejchman porozmawia z wiceministrem spraw zagranicznych Marcinem Bosackim. Transmisja dostępna w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24 oraz polsatnews.pl i Interii od godziny 19.15.
Wiceszef MSZ Marcin Bosacki w "Gościu Wydarzeń"
Drugim gościem Marka Tejchmana w studiu programu będzie Bartłomiej Przymusiński, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".
