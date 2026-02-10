Głosowanie w sprawie niewykonywania obowiązków poselskich przez Zbigniewa Ziobrę poprzedziła dyskusja. Elżbieta Witek podjęła się obrony posła PiS. Wskazywała, że polityk uzyskał azyl na Węgrzech, bo w Polsce "nie może liczyć na uczciwy proces".

Odmienne stanowisko przedstawiła z kolei posłanka KO Katarzyna Stachowicz.

- Od 17 października poseł Ziobro nie uczestniczy ani w obradach Sejmu, ani w posiedzeniach komisji. Dlatego osobiście uważam, że ta kara po prostu mu się należy - powiedziała posłanka.

Zbigniew Ziobro ukarany naganą za nieobecności na posiedzeniach

Za udzieleniem nagany głosowało dziewięcioro członków komisji, sześcioro było przeciw. W wyniku głosowania propozycja posłanki Katarzyny Stachowicz o ukaraniu Zbigniewa Ziobry naganą została przyjęta.

ZOBACZ: Kiedy dzwonić na policję, jeśli spotkasz Ziobrę? Wiceminister wyjaśnia

- Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 3 Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych udziela posłowi Zbigniewowi Ziobrze nagany z powodu niewykonywania obowiązków poselskich poprzez nieuczestniczenie bez usprawiedliwienia w posiedzeniach Sejmu przez ponad 18 następujących po sobie dni posiedzeń Sejmu - napisano w uchwale przedstawionej przez wiceprzewodniczącego komisji Tomasza Głogowskiego.

Uposażenie poselskie Zbigniewa Ziobry. Marszałek przedstawi projekt

Komisja otrzymała wniosek w sprawie nieobecności posła PiS na posiedzeniach Sejmu pod koniec stycznia. Skierował go do niej marszałek Włodzimierz Czarzasty, który poinformował, że Zbigniew Ziobro będzie miał czas na odwołanie się od tej decyzji.

ZOBACZ: Ziobro poszukiwany listem gończym. "Wyrok już zapadł"

Następnym ruchem marszałka Sejmu będzie przedstawienie Prezydium Sejmu projektu uchwały o utracie diety parlamentarnej i obniżeniu uposażenia poselskiego do jednej dziesiątej wysokości, czyli 1350 złotych brutto miesięcznie.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Nowy układ sił na Bliskim Wschodzie. Ekspert wskazał na prawo międzynarodowe Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mar / polsatnews.pl / PAP