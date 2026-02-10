Szymon Hołownia został zapytany przez dziennikarzy w Sejmie o możliwe odejścia posłów z Polski 2050 i "kuszenie ich" przez inne kluby parlamentarne. Były marszałek Sejmu w żartobliwy sposób odniósł się do tematu.

- Proszę powiedzieć, gdzie ja popełniłem błąd? Słyszę coś o jakichś kuszeniach, a do mnie przychodzi PiS i pyta, kiedy zrobimy koalicję. Zawsze odpowiadam "w czwartek" - powiedział.

Hołownia o sytuacji w Polsce 2050. "Mam nadzieję, że panuje nad sytuacją"

- Dziś większość sejmowa wynosi tylko 13. Mam nadzieję, że przewodnicza Pełczyńska-Nałęcz ma plan i ma pomysł na to, jak tą trudną sytuacją w klubie zarządzać - dodał.

Wcześniej we wtorek media obiegła informacja o zamieszaniu wewnątrz Polski 2050. Na posiedzeniu klubu Polski 2050 padł wniosek o odwołanie szefa klubu parlamentarnego Pawła Śliza. Posłowie ugrupowania mieli się po tym wydarzeniu podzielić na dwie grupy. Hołownia stwierdził, że nie słyszał o kulisach tego wydarzenia.

- Nic mi o tym nie wiadomo, ale przez trzy godziny prowadziłem obrady, a u nas sytuacja jest dynamiczna - powiedział.

- Rzucane pomysły, żeby zmienić regulamin klubu, żeby móc tą większością odrzucić Pawła Śliza przypominają mi działania PiS, kiedy też miał większość i też miał demokrację, a organizował Sejm w sali kolumnowej. Wtedy też była większość. To nie tędy droga, my się umawialiśmy na inna politykę i mam nadzieję, że kolegom ręka uschnie zanim coś takiego zrobią - stwierdził po chwili. Dodał, że tych, którzy "próbują rozbijać" jedność ugrupowania należy "odsunąć".

Hołownia szefem klubu Polski 2050? "Mam prawo głosu"

Polityk został też zapytany o to, czy chciałby objąć funkcję przewodniczącego po ewentualnej dymisji Śliza.

- W ciągu ostatnich trzech miesięcy dziennikarze proponowali mi stanowiska ambasadorów, ministra. Teraz proponujecie mi przewodniczenie klubowi Polski 2050. Stworzyłem tę partię, zastrzegam sobie prawo głosu - zaznaczył Hołownia.

