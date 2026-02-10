Rok temu na monachijskiej konferencji stronę amerykańską reprezentował wiceprezydent J.D. Vance, który skrytykował Unię Europejską i wspierał skrajną prawicę na kontynencie.

W swoim słynnym już przemówieniu wiceprezydent USA mówił choćby o tym, że największe zagrożenie dla Starego Kontynentu nie pochodzi z Moskwy czy Pekinu, ale "z wewnątrz". Skomentował krytycznie również niskie wydatki europejskich państw na zbrojenia. Zarzucał też "odejście od wspólnych wartości".

Marco Rubio odwiedzi Europę. W planach m.in. konferencja bezpieczeństwa w Monachium

Jak przekazał Departament Stanu, wizyta Rubio w Niemczech zaplanowana jest na 13-15 lutego. "Podróż odbywa się w momencie, gdy napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską ponownie rosną po tym, jak Trump rozważał przejęcie Grenlandii od Danii, sojusznika NATO" - przytoczyła agencja AFP.

Ponad 60 liderów i niemal 100 ministrów z całego świata ma zjechać do Monachium na konferencję bezpieczeństwa. Polskę reprezentować będzie m.in. szef MSZ Radosław Sikorski. Podczas szczytu Nagrodę im. Ewalda von Kleista 2026 odbierze naród ukraiński. Według zapowiedzi organizatorów laudację ma wygłosić premier Donald Tusk.

Po wizycie w Monachium sekretarz stanu USA ma udać się na Słowację i na Węgry. Rubio ma rozmawiać w tych krajach o kwestiach dwustronnych, w tym o energii i NATO.

W Bratysławie Rubio ma spotkać się z "czołowymi członkami słowackiego rządu, by promować wspólne regionalne interesy bezpieczeństwa, wzmacniać dwustronną współpracę w zakresie energii jądrowej i dywersyfikacji energetycznej oraz wspierać modernizację armii Słowacji i jej zobowiązań dotyczących NATO" - podał Departament Stanu.

W Budapeszcie szef dyplomacji USA ma spotkać się z "kluczowymi przedstawicielami węgierskich władz, by wzmocnić wspólne dwustronne i regionalne interesy Waszyngtonu, w tym (amerykańskie) zaangażowanie na rzecz procesów pokojowych, mające na celu rozwiązanie globalnych konfliktów, oraz na rzecz amerykańsko-węgierskiej współpracy energetycznej" - czytamy w komunikacie.

