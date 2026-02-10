Wniosek o Europejski Nakaz Aresztowania Zbigniewa Ziobry

Prokurator wystąpił dziś do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) wobec Zbigniewa Ziobry - poinformował prok. Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej. Poseł PiS jestpodejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

Mężczyzna w ciemnym garniturze i krawacie przemawia do mikrofonu na tle niebieskiej ścianki z logo Sejmu RP.
Prokurator Przemysław Nowak informuje o wniosku o Europejskim Nakaz Aresztowania dla Zbigniewa Ziobry

Prok. Przemysław Nowak przekazał, że w "uzasadnieniu wniosku prokurator wskazał, iż Zbigniew Ziobro jest podejrzany o popełnienie 26 przestępstw", a "duże prawdopodobieństwo popełnienia tych czynów potwierdził Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w postanowieniu z dnia 5 lutego 2026 r. o zastosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania".

Wniosek o Europejski Nakaz Aresztowania Zbigniewa Ziobry

W komunikacie prokurator przekazał, że Zbigniew Ziobro "w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej, ukrywa się najprawdopodobniej na terenie jednego z krajów Unii Europejskiej". Dodano jednak, że jego adres pobytu jest nieznany.

 

Prok. Nowak wyjaśnił, że w przypadku "podejrzenia, że osoba ścigana może przebywać na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwy miejscowo sąd okręgowy, na wniosek prokuratora, może wydać europejski nakaz aresztowania". Dodał, że w sprawie Zbigniewa Ziobry przesłanka ta została spełniona. 

 

6 lutego prokurator wydał postanowienie o poszukiwaniu Zbigniewa Ziobry listem gończym. Wcześniej sąd wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu byłego ministra sprawiedliwości.

Sprawa Zbigniewa Ziobry. Prokuratura zarzuca mu 26 przestępstw

Prokuratura Krajowa zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwości, m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywanie swojego stanowiska do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

 

Według śledczych Ziobro działał świadomie, by uzyskać korzyści majątkowe, osobiste i polityczne, działając na szkodę państwa. Biorąc pod uwagę przygotowane zarzuty, maksymalny wymiar kary, która może być orzeczona w tej sprawie, to 25 lat pozbawienia wolności.

Zbigniew Ziobro z azylem na Węgrzech

Obecnie Ziobro objęty jest azylem politycznym i ochroną międzynarodową przez władze Węgier, które uznały, że grożą mu prześladowania polityczne. Decyzja ta zapadła w grudniu ubiegłego roku.

 

Sam Ziobro oświadczył m.in., że pozostanie za granicą do czasu, gdy "w Polsce zostaną przywrócone rzeczywiste gwarancje praworządności". Polityk zapowiedział, że wybiera "walkę z politycznym bandytyzmem i bezprawiem".

 

ENAEUROPEJSKI NAKAZ ARESZTOWANIAPOLSKAWNIOSEKZBIGNIEW ZIOBRO

