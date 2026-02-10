Portal Red es Oaxaca przekazał, że do tragedii doszło w La Soledad, w regionie Istmo. Głos na temat wypadku zabrały również lokalne władze.



"Jak dotąd odnotowano sześć osób rannych, które zostały już przewiezione do szpitala w celu udzielenia im natychmiastowej pomocy medycznej. Niestety, trzy osoby zginęły w tym wypadku. Przesyłam wyrazy współczucia i kondolencje rodzinom ofiar" - przekazał na platformie X gubernator stanu Oaxaca Salomon Jara Cruz.

Urzędnik podkreślił, że natychmiast "wydał polecenie udzielenia wszelkiej niezbędnej pomocy" poszkodowanym i ich rodzinom.

"Na miejscu zdarzenia obecna była straż pożarna, która natychmiast zareagowała na wypadek. Służby ratownicze nadal prowadzą działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, ograniczaniem ryzyka i zabezpieczeniem terenu" - podkreślił Jara Cruz.

Eksplozja rurociągu w Meksyku. Nieoficjalnie: Ofiary to pracownicy

Władze jeszcze nie podały oficjalnej przyczyny wybuchu. Dziennikarka serwisu Meganoticias.mx Connie Baigorria ustaliła nieoficjalnie tożsamość trzech ofiar.

"Byli to pracownicy Pemexu wykonujący prace konserwacyjne w rurociągu" - przekazała.

Meksykański odział gazety "El Pais" potwierdził, że rurociąg był w trakcie rutynowej konserwacji i czyszczenia wewnętrznego. Przyczyną eksplozji było prawdopodobne zaprószenie ognia w instalacji.

