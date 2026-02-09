Zostały nam ostatnie godziny spokoju. Wydali alerty, będą kolejne

Czekają nas niebezpieczne dni. Nadchodzi niebezpieczna gołoledź, która opanuje dużą część kraju. Synoptycy z IMGW wydali masę ostrzeżeń, które w drugiej połowie tygodnia będą dotyczyć kolejnego zagrożenia. Z powodu ocieplenia trzeba będzie uważać na groźne roztopy.

Trzy mapy Polski z zaznaczonymi obszarami ostrzeżeń meteorologicznych dotyczących marznących opadów i gołoledzi.
IMGW
IMGW ostrzega przed marznącymi opadami i gołoledzią w wielu regionach Polski, a w piątek trzeba uważać na roztopy
  • Mrozy ustąpią i wkrótce nadejdzie ocieplenie, niosące ryzyko gołoledzi
  • Prognozowane są marznące opady deszczu i mżawki w wielu regionach Polski
  • Niebezpieczne zjawiska pogodowe obejmą swoim zasięgiem najpierw południe, a potem północ kraju
  • W drugiej połowie tygodnia, oprócz gołoledzi, należy spodziewać się ostrzeżeń przed roztopami

Mrozy wróciły do Polski i w nocy mocno zaznaczą swoją obecność. Wciąż są jednak niektóre tereny w Polsce, w których to nie zima rozdaje karty. W części kraju wciąż notujemy dodatnie temperatury, a wkrótce nadejdzie znaczne ocieplenie. Przyniesie też sporo niekorzystnych zjawisk, z których najgroźniejszym może być gołoledź. Z tym zjawiskiem przyjdzie nam się zmagać już w najbliższych godzinach.

Mróz nie utrzyma się długo. Zacznie padać marznący deszcz

Początek tygodnia okazał się mroźny, zwłaszcza na północnym wschodzie, gdzie temperatura nocą spadła do około -17 st. C. Najbliższa noc do tej części kraju, a także do Warmii, Mazur i części Pomorza może przynieść miejscami temperatury sięgające nawet -19 st. C - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

 

ZOBACZ: Nie lekceważ tych alertów. Pogoda zrobi się niebezpieczna. Znamy prognozę

 

Z czasem coraz wyraźniej zarysuje się, zwłaszcza na południu i południowym zachodzie, postępująca odwilż. Już we wtorek w tych rejonach w ciągu dnia termometry wskażą 7-8 st. C. Na tym jednak nie koniec, bo w drugiej połowie tygodnia będzie jeszcze cieplej: w czwartek nawet 10-11 st. C.

 

Pogoda nie pozwoli jednak w pełni cieszyć się nam tą zmianą. Wraz z wyższymi temperaturami nadejdą też opady. Z ciemnych chmur popada nie tylko śnieg, lecz również śnieg z deszczem oraz sam deszcz.

 

ZOBACZ: Niebezpieczna pogoda w Polsce. RCB z apelem o ograniczenie podróży

 

Ponieważ grunt cały czas jest zmrożony, woda będzie na nim szybko zamarzać, a to oznacza, że drogi i chodniki będą bardzo śliskie. Przed takim zagrożeniem synoptycy IMGW ostrzegają już w poniedziałek.

Alerty IMGW w wielu województwach. Nie tylko we wtorek

"Uwaga! Nowe ostrzeżenie meteorologiczne" - napisał IMGW w komunikacie opublikowanym w poniedziałek po południu na Facebooku. Instytut wystosował alerty pierwszego stopnia dotyczące marznących opadów.

 

ZOBACZ: Siarczyste mrozy w Polsce. Wiadomo, kiedy się skończą

 

Te ostrzeżenia wejdą w życie o godz. 22:00 i pozostaną w mocy do godz. 10:00 we wtorek. Obejmują one województwa:

  • dolnośląskie (bez powiatów na północy);
  • opolskie;
  • śląskie;
  • zachodnią połowę małopolskiego;
  • łódzkie;
  • wschodnią połowę wielkopolskiego;
  • południowo-wschodnią część kujawsko-pomorskiego;
  • zachodnie i centralne powiaty mazowieckiego;
  • zachodnią połowę świętokrzyskiego.

Na tych terenach wieczorem, w nocy i we wtorek rano "prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź" - podkreślono w komunikacie.

 

IMGW ostrzega przed marznącymi opadami i gołoledzią w wielu regionach PolskiIMGW
IMGW ostrzega przed marznącymi opadami i gołoledzią w wielu regionach Polski

 

Na wtorku zagrożenia pogodowe się nie skończą. Wraz z pogłębiającą się odwilżą, w połączeniu z opadami w wielu miejscach oraz zimniejszymi nocami, musimy się przygotować na kolejne dni z możliwą gołoledzią.

Będzie coraz cieplej. Śnieg zacznie się topić

Druga połowa tygodnia może się okazać wymagająca, przede wszystkim na północy. Strefa niebezpiecznych, marznących opadów będzie się przemieszczać - wynika z prognozy zagrożeń pogodowych IMGW na najbliższe dni.

 

ZOBACZ: Szykuje się poważna zmiana. Pogoda podzieli nasz kraj na dwie strefy

 

W środę żółte alerty z powodu marznących opadów mają się pojawić przede wszystkim w północnej połowie Polski i w centrum kraju. Tam drogi i chodniki mogą być śliskie, więc kierowcy i piesi powinni bardzo uważać.

 

Takich ostrzeżeń w czwartek będzie mniej i ograniczą się one do Podlasia oraz Mazowsza.

 

Przez Polskę przetoczy się fala ciepła. Przez najbliższe dni trzeba będzie uważać na niebezpieczną gołoledźWXCHARTS
Przez Polskę przetoczy się fala ciepła. Przez najbliższe dni trzeba będzie uważać na niebezpieczną gołoledź

 

Gołoledź w tym czasie nie będzie jedynym zagrożeniem pogodowym. Na czwartek i piątek eksperci IMGW planują wydać też ostrzeżenia przed roztopami. Z powodu wysokich temperatur zacznie się topić pokrywa śnieżna.

 

Na roztopy trzeba będzie uważać na północy i północnym wschodzie, ale również w Sudetach.

 

