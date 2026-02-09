Mrozy wróciły do Polski i w nocy mocno zaznaczą swoją obecność. Wciąż są jednak niektóre tereny w Polsce, w których to nie zima rozdaje karty. W części kraju wciąż notujemy dodatnie temperatury, a wkrótce nadejdzie znaczne ocieplenie. Przyniesie też sporo niekorzystnych zjawisk, z których najgroźniejszym może być gołoledź. Z tym zjawiskiem przyjdzie nam się zmagać już w najbliższych godzinach.

Mróz nie utrzyma się długo. Zacznie padać marznący deszcz

Początek tygodnia okazał się mroźny, zwłaszcza na północnym wschodzie, gdzie temperatura nocą spadła do około -17 st. C. Najbliższa noc do tej części kraju, a także do Warmii, Mazur i części Pomorza może przynieść miejscami temperatury sięgające nawet -19 st. C - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Z czasem coraz wyraźniej zarysuje się, zwłaszcza na południu i południowym zachodzie, postępująca odwilż. Już we wtorek w tych rejonach w ciągu dnia termometry wskażą 7-8 st. C. Na tym jednak nie koniec, bo w drugiej połowie tygodnia będzie jeszcze cieplej: w czwartek nawet 10-11 st. C.

Pogoda nie pozwoli jednak w pełni cieszyć się nam tą zmianą. Wraz z wyższymi temperaturami nadejdą też opady. Z ciemnych chmur popada nie tylko śnieg, lecz również śnieg z deszczem oraz sam deszcz.

Ponieważ grunt cały czas jest zmrożony, woda będzie na nim szybko zamarzać, a to oznacza, że drogi i chodniki będą bardzo śliskie. Przed takim zagrożeniem synoptycy IMGW ostrzegają już w poniedziałek.

Alerty IMGW w wielu województwach. Nie tylko we wtorek

"Uwaga! Nowe ostrzeżenie meteorologiczne" - napisał IMGW w komunikacie opublikowanym w poniedziałek po południu na Facebooku. Instytut wystosował alerty pierwszego stopnia dotyczące marznących opadów.

Te ostrzeżenia wejdą w życie o godz. 22:00 i pozostaną w mocy do godz. 10:00 we wtorek. Obejmują one województwa:

dolnośląskie (bez powiatów na północy);

(bez powiatów na północy); opolskie ;

; śląskie ;

; zachodnią połowę małopolskiego ;

; łódzkie ;

; wschodnią połowę wielkopolskiego ;

; południowo-wschodnią część kujawsko - pomorskiego ;

- ; zachodnie i centralne powiaty mazowieckiego ;

; zachodnią połowę świętokrzyskiego.

Na tych terenach wieczorem, w nocy i we wtorek rano "prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź" - podkreślono w komunikacie.

IMGW IMGW ostrzega przed marznącymi opadami i gołoledzią w wielu regionach Polski

Na wtorku zagrożenia pogodowe się nie skończą. Wraz z pogłębiającą się odwilżą, w połączeniu z opadami w wielu miejscach oraz zimniejszymi nocami, musimy się przygotować na kolejne dni z możliwą gołoledzią.

Będzie coraz cieplej. Śnieg zacznie się topić

Druga połowa tygodnia może się okazać wymagająca, przede wszystkim na północy. Strefa niebezpiecznych, marznących opadów będzie się przemieszczać - wynika z prognozy zagrożeń pogodowych IMGW na najbliższe dni.

W środę żółte alerty z powodu marznących opadów mają się pojawić przede wszystkim w północnej połowie Polski i w centrum kraju. Tam drogi i chodniki mogą być śliskie, więc kierowcy i piesi powinni bardzo uważać.

Takich ostrzeżeń w czwartek będzie mniej i ograniczą się one do Podlasia oraz Mazowsza.

WXCHARTS Przez Polskę przetoczy się fala ciepła. Przez najbliższe dni trzeba będzie uważać na niebezpieczną gołoledź

Gołoledź w tym czasie nie będzie jedynym zagrożeniem pogodowym. Na czwartek i piątek eksperci IMGW planują wydać też ostrzeżenia przed roztopami. Z powodu wysokich temperatur zacznie się topić pokrywa śnieżna.

Na roztopy trzeba będzie uważać na północy i północnym wschodzie, ale również w Sudetach.

