Zimowe igrzyska olimpijskie. Pierwszy medal dla Polski

Kacper Tomasiak zdobył srebrny medal olimpijski w konkursie skoków narciarskich na normalnym obiekcie w Predazzo. To pierwszy medal dla Polski na tych igrzyskach. Olimpijczykowi pogratulowali prezydent Karol Nawrocki oraz premier Donald Tusk.

Skoczek narciarski Kacper Tomasiak w stroju olimpijskim z numerem 38, trzymający nartę.
PAP/Grzegorz Momot
Kacper Tomasiak zdobył srebrny medal olimpijski w skokach narciarskich

W poniedziałek na normalnym obiekcie w Predazzo odbył się konkurs skoków narciarskich z trzema Polakami: Kacprem Tomasiakiem, Pawłem Wąskiem i trzykrotnym mistrzem olimpijskim Kamilem Stochem.

Zimowe igrzyska olimpijskie. Kacper Tomasiak zdobył srebrny medal

Konkurs wygrał Niemiec Philipp Raimund, a brąz powędrował ex aequo do Japończyka Rena Nikaido i Szwajcara Gregora Deschwandena.

 

Srebro powędrowało do polskiego skoczka Kacpra Tomasiaka. Tym samym 19-latek zdobył na tych igrzyskach pierwszy medal dla Polski.

 

ZOBACZ: Blackout na starcie Igrzysk. W hali zgasły światła


"A nie mówiłem! Brawo Kacper!" - pogratulował mistrzowi olimpijskiemu premier Donald Tusk. 

 

Gratulacje złożył również prezydent Karol Nawrocki. "Mamy medal. Kacper Tomasiak - brawo!" - napisał.

Medale olimpijskie w skokach narciarskich dla Polaków

W 2010 roku w Vancouver rozpoczęła się medalowa seria biało-czerwonych. Wtedy dwa srebra wywalczył Adam Małysz, obecny prezes Polskiego Związku Narciarskiego, a później przyszła era Stocha i jego kolegów.

 

Cztery lata temu w Pekinie jedyny medal - brązowy - dla Polski wywalczył właśnie na skoczni Dawid Kubacki.

 

Biało-czerwoni ostatni raz bez medalu wrócili z igrzysk w Turynie 20 lat temu.

 

Paulina Godlewska / polsatnews.pl / PAP
