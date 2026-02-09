Zimowe igrzyska olimpijskie. Pierwszy medal dla Polski
Kacper Tomasiak zdobył srebrny medal olimpijski w konkursie skoków narciarskich na normalnym obiekcie w Predazzo. To pierwszy medal dla Polski na tych igrzyskach. Olimpijczykowi pogratulowali prezydent Karol Nawrocki oraz premier Donald Tusk.
W poniedziałek na normalnym obiekcie w Predazzo odbył się konkurs skoków narciarskich z trzema Polakami: Kacprem Tomasiakiem, Pawłem Wąskiem i trzykrotnym mistrzem olimpijskim Kamilem Stochem.
Zimowe igrzyska olimpijskie. Kacper Tomasiak zdobył srebrny medal
Konkurs wygrał Niemiec Philipp Raimund, a brąz powędrował ex aequo do Japończyka Rena Nikaido i Szwajcara Gregora Deschwandena.
Srebro powędrowało do polskiego skoczka Kacpra Tomasiaka. Tym samym 19-latek zdobył na tych igrzyskach pierwszy medal dla Polski.
"A nie mówiłem! Brawo Kacper!" - pogratulował mistrzowi olimpijskiemu premier Donald Tusk.
Gratulacje złożył również prezydent Karol Nawrocki. "Mamy medal. Kacper Tomasiak - brawo!" - napisał.
Medale olimpijskie w skokach narciarskich dla Polaków
W 2010 roku w Vancouver rozpoczęła się medalowa seria biało-czerwonych. Wtedy dwa srebra wywalczył Adam Małysz, obecny prezes Polskiego Związku Narciarskiego, a później przyszła era Stocha i jego kolegów.
Cztery lata temu w Pekinie jedyny medal - brązowy - dla Polski wywalczył właśnie na skoczni Dawid Kubacki.
Biało-czerwoni ostatni raz bez medalu wrócili z igrzysk w Turynie 20 lat temu.
