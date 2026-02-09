"Zamieszanie" w polskich szpitalach. Noworodki wypisywane bez szczepienia
Część noworodków z polskich szpitali nie została zaszczepiona na gruźlicę - przekazał dr Paweł Grzesiowski. Główny Inspektor Sanitarny zwracał uwagę, że w placówkach doszło do "zamieszania komunikacyjnego". Wystosowano specjalny komunikat.
- Dr Paweł Grzesiowski poinformował o sytuacji, w której część noworodków nie została zaszczepiona na gruźlicę z powodu obaw o wyniki badań SCID
- Konferencja dotyczyła także bieżących zagrożeń epidemicznych, w tym grypy i wirusa RSV
- GIS zbiera dane dotyczące liczby niezaszczepionych dzieci i zapewnia o możliwości leczenia przypadku podania szczepionki dziecku z pozytywnym wynikiem SCID
W poniedziałek odbyła się konferencja z udziałem Pawła Grzesiowskiego. Wśród poruszonych tematów znalazła się kwestia trwającej fali zachorowań na grypę oraz jej wariantu K, który budził obawy. Podano również informacje dotyczące zachorowalności na wirus RSV oraz COVID-19.
Dr Grzesiowski, który w poniedziałek o godz. 19:15 będzie gościem "Wydarzeń", poinformował także o "zamieszaniu komunikacyjnym", które doprowadziło do tego, że część noworodków została wypisana ze szpitala bez szczepienia przeciwko gruźlicy.
Paweł Grzesiowski o gruźlicy. Część dzieci nie została zaszczepiona
"Zamieszanie komunikacyjne", o którym podczas konferencji mówił Paweł Grzesiowski, jest wynikiem nałożenia się pilotażowego programu badań przesiewowych w kierunku SCID (ciężkiego złożonego niedoboru odporności) i programu szczepień dzieci przeciwko gruźlicy.
W związku z tym, że pozytywny wynik badania w kierunku SCID jest przeciwwskazaniem do zaszczepienia noworodka przeciw gruźlicy, część rodziców czekała ze szczepieniem do momentu uzyskania wyniku.
Dr Grzesiowski poinformował, że taki wynik najczęściej jest dostępny już po opuszczeniu przez dziecko szpitala, w związku z czym część dzieci została niezaszczepiona i wypisana przez rodziców z obawy przed ewentualnym pozytywnym wynikiem badania w kierunku SCID.
Ile dzieci nie zostało zaszczepionych? GIS zbiera dane
Paweł Grzesiowski nie określił, ile dzieci nie zostało poddanych szczepieniu. Poinformował przy tym, że dane dotyczące tej kwestii są zbierane. Główny Inspektor Sanitarny podał także, że w sprawie wystosowano specjalny komunikat dostępny na stronie instytucji. Zaapelował również do mediów o wsparcie tego komunikatu.
- Chcemy podkreślić, że dziecko, które dostało pozytywny wynik na SCID, a zostało zaszczepione, nie zostanie zostawione same sobie. Dwoje takich dzieci już było leczonych w Centrum Zdrowia Dziecka z pełną skutecznością. Podajemy mu lek, który inaktywuje szczepionkę - wyjaśnił dr Grzesiowski.
Paweł Grzesiowski podkreślił również, że ochrona społeczeństwa przed gruźlicą jest priorytetem, a wśród przypadków tej choroby pojawiają się także warianty lekooporne.
