Federalna Służba Bezpieczeństwa poinformowała, że zatrzymany w sprawie zamachu na wiceszefa GRU Lubomir Korba miał być zwerbowany przez ukraińskie służby w sierpniu 2025 r.

"Przeszedł szkolenie strzeleckie na strzelnicy w Kijowie, a jego werbunku dokonano przy wsparciu polskich służb wywiadowczych" - podała agencja TASS.

Zamach na wiceszefa GRU Władimira Aleksiejewa. Rosjanie oskarżyli Polskę o udział w organizacji

Według kremlowskich służb w procesie werbunku miał wziąć udział syn, który według propagandy Moskwy ma polskie obywatelstwo.

"W jego werbowaniu uczestniczył syn L. Korby, obywatel polski Lubosz Korba, urodzony w 1998 r., zamieszkały w Katowicach, przy wsparciu polskich służb wywiadowczych" - przekazały kremlowskie służby.

Według informacji przekazywanych przez FSB oskarżony miał zostać zwerbowany przez ukraińskie służby, a następnie przeszkolony i wysłany do Moskwy trasą prowadzącą przez Mołdawię i Gruzję.

"L. Korba został zwerbowany przez oficera SBU w sierpniu 2025 r. w Tarnopolu, przeszedł szkolenie strzeleckie na strzelnicy w Kijowie, został przebadany na wariografie, poinstruowany, jak komunikować się za pomocą usługi wideokonferencji Zoom, i wysłany do Rosji w sierpniu 2025 r. trasą: Kijów - Kiszyniów - Tbilisi - Moskwa" - przekazała agencji FSB.

Kreml: Polskie służby pomagały werbować zamachowców Aleksiejewa

Korba jest jednym z dwóch mężczyzn oskarżanych przez Kreml o dokonanie zamachu na wiceszefa GRU. O jego zatrzymaniu w Dubaju FSB poinformowało w niedzielę. Obaj według Kremla mieli przyznać się do winy i zeznać, że działali na zlecenie Ukrainy.

Kijów zaprzecza udziałowi w organizacji zamachu. - Kijów nie ma nic wspólnego z zamachem na pierwszego zastępcę szefa rosyjskiego wywiadu wojskowego, generała Władimira Aleksiejewa - powiedział agencji Reuters minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha.

Zamachu na Aleksiejewa dokonano w piątek. Mężczyzna został kilkukrotnie postrzelony w budynku, w którym mieszka. Generał w ciężkim stanie trafił do szpitala. W niedzielę rosyjskie media informowały, że Aleksiejew wybudził się ze śpiączki.

