Prokuratura Krajowa wyjaśniła w komunikacie, że "pociągnięcie posła na Sejm RP do odpowiedzialności karnej możliwe jest po uprzednim uzyskaniu zgody Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej".

Michał Woś może stracić immunitet. Jest wniosek

Podstawą skierowania wniosku o uchylenie immunitetu Michałowi Wosiowi są ustalenia dokonane w postępowaniu prowadzonym przez Zespół Śledczy powołany w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu do zbadania legalności, zasadności i gospodarności działań podejmowanych w okresie od listopada 2015 r. do 31 grudnia 2023 r. w związku z zarządzaniem Służbą Więzienną - wyjaśniono.

Jak dodano, postępowanie zainicjowały zawiadomienia Dyrektora Generalnego Służby Więziennej dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie utworzenia Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej, przyjęć do służby oraz wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na działalność Służby Więziennej.

ZOBACZ: 12 groszy na koncie Michała Wosia. "Działanie typowe dla bandyterki"

"Zawiadomienia obejmują podejrzenie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych Służby Więziennej, a także przez byłego sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości sprawującego nadzór nad tą instytucją. Nieprawidłowości miały polegać w szczególności na zatrudnianiu w Służbie Więziennej osób bez przeprowadzenia wymaganego naboru oraz bez posiadania odpowiednych kwalifikacji, a także na podejmowaniu decyzji o przedterminowym nadawaniu kolejnych stopni oficerskich z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej" - czytamy w komunikacie.

Prokuratura informuje, że w toku postępowania zgromadzono obszerny materiał dowodowy, który pozwolił na przyjęcie uzasadnionego podejrzenia, że Michał Woś w okresie od dnia 2 lutego 2021 r. do 7 listopada 2023 r. przekroczył uprawnienia i nie dopełnił obowiązków jako funkcjonariusz publiczny - sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, wykonujący stałe zastępstwo Ministra Sprawiedliwości w sprawach dotyczących Służby Więziennej oraz Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej, w tym w zakresie podpisywania decyzji i postanowień administracyjnych oraz wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących Służby Więziennej.

Według śledczych Michał Woś działał tym samym na szkodę interesu publicznego oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, w szczególności nadając wyższe stopnie oficerskie, gwarantując mianowanie na określone stanowiska oraz uzyskiwanie wyższego wynagrodzenia niż przewidziane obowiązującymi przepisami prawa.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni