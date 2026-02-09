"Ustawka" na Pomorzu. Zatrzymano kilkunastu pseudokibiców, trwa akcja policji

"13 zatrzymanych przez policję pseudokibiców dwóch znanych pomorskich klubów podczas 'ustawki'. Akcja policji trwa nadal i liczba zatrzymanych zapewne wzrośnie. Zero tolerancji dla bandytów!" - napisał na platformie X szef MSWiA Marcin Kierwiński.

"Ustawka" psudokibiców na Pomorzu. Zatrzymano kilkanaście osób

Pomorscy funkcjonariusze w osobnym komunikacie na tej samej platformie poinformowali, że do starcia pseudokibiców doszło przed godz. 20 w miejscowości Kościerzyna (pow. kościerzyński, woj. pomorskie).

"Policjanci niezwłocznie podjęli działania" - zapewniono. "Ogłoszony został alarm dla funkcjonariuszy, wdrożono m.in. działania blokadowe".

Jak stwierdzono, zatrzymania pozostałych osób biorących udział w zdarzeniu są "kwestią czasu". Z opublikowanych zdjęć wynika, że na miejscu jest co najmniej kilka radiowozów.

Akcja policji w Kościerzynie. "Wtargnięcie osób do obiektu sportowego"

Pytany o sprawę asp. szt. Piotr Kwidziński, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie, przekazał polsatnews.pl, że około godz. 19.40 dyżurny otrzymał zgłoszenie o wtargnięciu osób do obiektu sportowego, wewnątrz którego trenowali zawodnicy. Jak zaznaczył, to, kim są te osoby, będzie przedmiotem dalszego postępowania.

- Do wnętrza budynku weszła grupa przyjezdnych, w konsekwencji czego doszło do bójki - wyjaśnił.

- Niezwłocznie na miejsce skierowano policjantów. Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce, podjęli pościg za sprawcami zdarzenia. O sytuacji powiadomiono również ościenne jednostki policji oraz pluton zabezpieczenia Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku. Komendant powiatowy policji w Kościerzynie ogłosił alarm dla funkcjonariuszy miejscowej jednostki - relacjonował dla polsatnews.pl.

Jak dodał asp. szt. Piotr Kwidziński, obecnie trwają czynności prowadzone na terenie miasta i gminy Kościerzyna, mające na celu zatrzymanie sprawców bójki. - Do tej pory zatrzymano 13 osób związanych z tym zdarzeniem. W sprawie prowadzone są dalsze czynności procesowe m.in. zabezpieczany jest monitoring oraz przesłuchiwani są świadkowie - podsumował.

