Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w niedzielę ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla północno-wschodniej i częściowo północnej Polski. Obejmują one województwa: warmińsko-mazurskie i podlaskie, a także północny zachód woj. mazowieckiego oraz zachód woj. pomorskiego.

W nocy prognozowane są tam spadki temperatur do -15, -18 st. C, a lokalnie nawet do -19 st. C. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od -9 st. C do -6 st. C. Alert obowiązuje do wtorkowego poranka. W ciągu dnia na Podlasiu temperatura wynosi ok. 11 st. C, ale odczuwalna jest o 4 stopnie niższa. W poniedziałkowy poranek najchłodniejszym regionem pozostają Suwałki, nazywane polskim biegunem zimna (-15 st. C).

Alerty pogodowe w Polsce. Wciąż niebezpiecznie na drogach

Nadal aktualne pozostaje ostrzeżenie I stopnia przed oblodzeniem dla województw: małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego. Prognozuje się tam zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu.

Ostrzeżenie I stopnia przed oblodzeniem obowiązują w poniedziałek.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.



Jak prognozuje IMGW, na krańcach południowo-wschodnich mogą pojawić się jednak temperatury dodatnie (do 2 st. C). Podobnej pogody należy spodziewać się we wtorek - temperatura minimalna wyniesie od –20 st. C na północnym wschodzie, około –10 st. C w centrum i do –1 st. C na południowym zachodzie. Tego dnia na południu spodziewane są opady deszczu, miejscami marznącego i powodującego gołoledź zaś na północy opady śniegu i deszczu ze śniegiem.

Pogoda w Polsce. Wtedy zaczną ustępować mrozy

W środę zacznie się ocieplać, jednak nie oznacza to ustąpienia mrozów. Prognozowana temperatura minimalna od –10 st. C na północnym wschodzie, ok. –3 st. C w centrum i do 1 st. C na południu. Maksymalna temperatura tego dnia wyniesie natomiast 5 st. C i spodziewana jest w na południowym zachodzie kraju (chociaż możliwe jest także ok. 6-7 stopni na zachodzie Polski).

W czwartek dalej pochmurnie, ale wyraźnie cieplej - lokalnie na południu termometry mogą pokazać nawet 8 st. C. W pozostałych częściach kraju temperatura maksymalna wyniesie -1 st. C na północy i ok. 2 st. C w centrum. IMGW prognozuje na ten dzień także opady deszczu, śniegu i deszczu ze śniegiem.

Zdaniem synoptyków dodatnie temperatury utrzymają się przez cały piątek. Na północy termometry pokażą ok. 1-2 st. C, a w pozostałych częściach kraju od ok. 3 do nawet 7 st. C.

