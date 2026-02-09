7 marca ruszy tegoroczna edycja szkoleń dla cywilów "wGotowości", której pilotaż odbył się na jesieni zeszłego roku - poinformował szef MON.

Oprócz szkoleń dla cywilów rząd planuje w tym roku rozwój oraz zmiany w funkcjonowaniu rezerw osobowych Wojska Polskiego. Jak podkreślił Kosiniak-Kamysz, ma to związek m.in. z nieuchronnymi zmianami demograficznymi, przez które z roku na rok armia będzie mogła liczyć na coraz mniej rekrutów.

Rezerwa wysokiej gotowości. Szef MON zapowiada

Kosiniak-Kamysz przedstawił m.in. koncepcję stworzenia tzw. rezerwy wysokiej gotowości - czyli przeszkolonych rezerwistów, regularnie biorących udział w ćwiczeniach. Łącznie z wojskiem zawodowym, WOT i pozostałymi formami służby wojskowej ma to dać 500 tys. żołnierzy gotowych do szybkiej mobilizacji.

Jak zapowiedział szef MON, dobrowolna służba w rezerwie wysokiej gotowości ma wiązać się z różnymi benefitami - m.in. wynagrodzeniem za ćwiczenia oraz dostępem do kursów i szkoleń. Rezerwiści mają też otrzymać dużą swobodę w wyborze terminów ćwiczeń oraz jednostki, w której będą służyć.

Jak podkreślił wicepremier, służba w rezerwie ma być atrakcyjna i "nie niszczyć wyobrażenia o wojsku". Zaangażować mogą się - zaznaczył - na równych prawach zarówno mężczyźni, jak i kobiety.

