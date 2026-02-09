Prokuratura domagała się surowszej kary - ośmiu lat więzienia dla każdego z oskarżonych. Obrona z kolei wnioskowała o uniewinnienie, argumentując, że mężczyźni działali wyłącznie z pobudek finansowych i nie mieli świadomości, w czym faktycznie uczestniczą.

Sąd apelacyjny nie podzielił jednak stanowiska żadnej ze stron. Uznał, że sąd okręgowy nie dopuścił się uchybień procesowych, a wymierzone kary są adekwatne do popełnionych czynów - przekazała na antenie Polsat News reporterka Klaudia Syrek.

Oznacza to, że obaj mężczyźni zostali skazani prawomocnym wyrokiem na pięć i pół roku więzienia. Jak informował w ubiegłym roku rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie, skazani będą odbywać karę w polskich zakładach karnych.

Rekrutowali do grupy Wagnera. Prawomocny wyrok ws. Rosjan

Z ustaleń śledczych wynika, że w 2023 roku mężczyźni rozwieszali w Krakowie i Warszawie ulotki oraz naklejki zachęcające do wstępowania do grupy Wagnera - rosyjskiej prywatnej formacji wojskowej. Andrei G. i Alexei T. zostali zatrzymani w sierpniu 2023 roku.

Sąd uznał, że ich działania miały charakter szpiegowski i były prowadzone na rzecz Federacji Rosyjskiej. W ocenie wymiaru sprawiedliwości nie ograniczali się oni wyłącznie do rozklejania materiałów propagandowych. Uczestniczyli również w organizacji całej akcji - sprowadzeniu ulotek do Polski, odbiorze ich z drukarni oraz koordynowaniu działań dystrybucyjnych. Zdaniem sądu mieli pełną świadomość, że prowadzą działalność sprzeczną z interesem państwa polskiego.

Ustalono również, że mężczyźni nie działali samodzielnie, lecz otrzymali szkolenie i wsparcie od rosyjskiego wywiadu.

Sędzia Karp-Sieklucka wskazała, że formalne członkostwo w zagranicznej służbie wywiadowczej nie jest konieczne, aby zostać uznanym za szpiega - wystarczające są powiązania z taką organizacją.

"Sukces polskiego społeczeństwa". Sąd w Krakowie podtrzymał wyrok

Wyrok skomentował prokurator Tomasz Dudek, który podkreślił, że sprawa stanowi sukces organów ścigania. - Uważam, że to jest sukces. Szeroko pojęty sukces organów ścigania - zarówno policji, która wykonywała pierwsze czynności na miejscach zdarzeń związanych z rozdawaniem ulotek, jak i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która prowadziła dalsze postępowanie, oraz prokuratury - powiedział.

Prokurator zwrócił także uwagę na postawę obywateli. - To jest sukces społeczeństwa polskiego, które zachowało czujność w sytuacji zagrożenia i wojny za naszą wschodnią granicą (...) - dodał.

Choć wyrok jest prawomocny, stronom przysługuje jeszcze możliwość wniesienia kasacji do Sądu Najwyższego. Jak przekazała Klaudia Syrek, zarówno obrona, jak i prokuratura zapowiedziały, że najpierw zapoznają się z pisemnym uzasadnieniem orzeczenia.

