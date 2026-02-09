Ranking prezydentów Polski. Polacy zabrali głos
Aleksander Kwaśniewski najlepiej ocenianym prezydentem III RP - tak oceniło 29,6 proc. respondentów sondażu UCE Research na zlecenie Onetu. Na drugim miejscu znalazła się obecna głowa państwa, Karol Nawrocki (25,1 proc.), a podium zamknął Andrzej Duda z wynikiem 12,4 proc.
Respondentom sondażu UCE Research na zlecenie Onetu zadano pytanie: "Którego z Prezydentów RP na dziś ocenia Pan/Pani najlepiej?".
Najwięcej badanych wskazało na Aleksandra Kwaśniewskiego (29,6 proc.). Na drugim miejscu znalazł się obecny prezydent Karol Nawrocki z wynikiem 25,1 proc., a na trzecim Andrzej Duda, którego wybrało 12,4 proc. ankietowanych.
Ranking prezydentów. Najlepiej oceniany Aleksander Kwaśniewski
Na kolejnych miejscach znaleźli się Lech Kaczyński (8,9 proc.) i Lech Wałęsa (5,4 proc.). Najgorzej w zestawieniu wypadł natomiast Bronisław Komorowski, którego wskazało 4 proc. badanych.
Odpowiedź "żaden z nich" wybrało 7,8 proc. ankietowanych, a "trudno powiedzieć" - 6,8 proc.
Ranking prezydentów według sondażu:
- Aleksandra Kwaśniewskiego - 29,6 proc.
- Karol Nawrocki - 25,1 proc.
- Andrzej Duda - 12,4 proc.
- Lech Kaczyński - 8,9 proc.
- Lech Wałęsa - 5,4 proc.
- Bronisław Komorowski - 4 proc.
Badanie UCE Research na zlecenie Onetu zostało przeprowadzone w dniach 4-6 lutego metodą wywiadów internetowych wspomaganych komputerowo (CAWI) na grupie 1011 dorosłych Polaków.
