Respondentom sondażu UCE Research na zlecenie Onetu zadano pytanie: "Którego z Prezydentów RP na dziś ocenia Pan/Pani najlepiej?".

Najwięcej badanych wskazało na Aleksandra Kwaśniewskiego (29,6 proc.). Na drugim miejscu znalazł się obecny prezydent Karol Nawrocki z wynikiem 25,1 proc., a na trzecim Andrzej Duda, którego wybrało 12,4 proc. ankietowanych.

Ranking prezydentów. Najlepiej oceniany Aleksander Kwaśniewski

Na kolejnych miejscach znaleźli się Lech Kaczyński (8,9 proc.) i Lech Wałęsa (5,4 proc.). Najgorzej w zestawieniu wypadł natomiast Bronisław Komorowski, którego wskazało 4 proc. badanych.

Odpowiedź "żaden z nich" wybrało 7,8 proc. ankietowanych, a "trudno powiedzieć" - 6,8 proc.

Ranking prezydentów według sondażu:

Aleksandra Kwaśniewskiego - 29,6 proc. Karol Nawrocki - 25,1 proc. Andrzej Duda - 12,4 proc. Lech Kaczyński - 8,9 proc. Lech Wałęsa - 5,4 proc. Bronisław Komorowski - 4 proc.

Badanie UCE Research na zlecenie Onetu zostało przeprowadzone w dniach 4-6 lutego metodą wywiadów internetowych wspomaganych komputerowo (CAWI) na grupie 1011 dorosłych Polaków.

