Ranking prezydentów Polski. Polacy zabrali głos

Polska

Aleksander Kwaśniewski najlepiej ocenianym prezydentem III RP - tak oceniło 29,6 proc. respondentów sondażu UCE Research na zlecenie Onetu. Na drugim miejscu znalazła się obecna głowa państwa, Karol Nawrocki (25,1 proc.), a podium zamknął Andrzej Duda z wynikiem 12,4 proc.

Trzech prezydentów Polski: Karol Nawrocki, Aleksander Kwaśniewski i Andrzej Duda.
Pixabay/ AP/ Czarek Sokolowski/ Alik Keplicz/ Kirsty Wigglesworth
Aleksander Kwaśniewski najlepiej ocenianym prezydentem w sondażu Onetu

Respondentom sondażu UCE Research na zlecenie Onetu zadano pytanie: "Którego z Prezydentów RP na dziś ocenia Pan/Pani najlepiej?".

 

Najwięcej badanych wskazało na Aleksandra Kwaśniewskiego (29,6 proc.). Na drugim miejscu znalazł się obecny prezydent Karol Nawrocki z wynikiem 25,1 proc., a na trzecim Andrzej Duda, którego wybrało 12,4 proc. ankietowanych.

 

ZOBACZ: Karol Nawrocki lepszy od Andrzeja Dudy? Jest nowy sondaż

Ranking prezydentów. Najlepiej oceniany Aleksander Kwaśniewski

Na kolejnych miejscach znaleźli się Lech Kaczyński (8,9 proc.) i Lech Wałęsa (5,4 proc.). Najgorzej w zestawieniu wypadł natomiast Bronisław Komorowski, którego wskazało 4 proc. badanych.

 

Odpowiedź "żaden z nich" wybrało 7,8 proc. ankietowanych, a "trudno powiedzieć" - 6,8 proc.

 

Ranking prezydentów według sondażu:

  1. Aleksandra Kwaśniewskiego - 29,6 proc.
  2. Karol Nawrocki - 25,1 proc.
  3. Andrzej Duda - 12,4 proc.
  4. Lech Kaczyński - 8,9 proc.
  5. Lech Wałęsa - 5,4 proc.
  6. Bronisław Komorowski - 4 proc.

ZOBACZ: Polacy ocenili rządy Donalda Tuska. Najnowszy sondaż

 

Badanie UCE Research na zlecenie Onetu zostało przeprowadzone w dniach 4-6 lutego metodą wywiadów internetowych wspomaganych komputerowo (CAWI) na grupie 1011 dorosłych Polaków.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Morawiecki nieobecny u prezydenta. Były premier zabrał głos
jkn / polsatnews.pl
Czytaj więcej
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKIANDRZEJ DUDAKAROL NAWROCKILECH KACZYŃSKILECH WAŁĘSAPOLSKAPREZYDENCIRANKINGSONDAŻ

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 