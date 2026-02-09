Pożar w pociągu PKP Intercity. Trzy osoby trafiły do szpitala

Polska

Na trasie z Łodzi do Koluszek w pociągu PKP Intercity doszło do pożaru układu hamulcowego w jednym z wagonów pasażerskich. Dzięki szybkiej reakcji załogi sytuację udało się opanować jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej. - Strażacy udzielili im pierwszej pomocy, a następnie poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala - poinformował Polsat News mł. bryg. Mateusz Kotynia z PSP w Koluszkach.

Pociąg PKP Intercity poruszający się po zaśnieżonej linii kolejowej zimą.
Zdj. ilustracyjne / PKP Intercity
W pociągu PKP Intercity doszło do pożaru (zdjęcie ilustracyjne)

Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 9:10 na linii kolejowej nr 17. Jedno z urządzeń DSAT, zainstalowanych przy torach, wykryło nieprawidłowości w wagonie pociągu IC 6133/2 "DĄBROWSKA" relacji Wrocław Główny - Białystok. Skład został natychmiast zatrzymany.

Koluszki. Pożar w pociągu PKP Intercity. Załoga trafiła do szpitala

Obsługa pociągu przeprowadziła oględziny, podczas których stwierdzono zadymienie wydobywające się z układu hamulcowego jednego z wagonów pasażerskich. Ogień zaczęto gasić jeszcze przed przybyciem służb ratunkowych. Jak poinformował mł. bryg. Mateusz Kotynia, oficer prasowy KP PSP w Koluszkach, w działania zaangażowani byli maszynista, konduktorka oraz kierownik pociągu.

 

- Po przybyciu strażaków sytuacja była już opanowana. Strażacy udzielili załodze pierwszej pomocy w postaci tlenoterapii, monitorowania parametrów życiowych oraz wsparcia psychologicznego. Podczas akcji nawdychali się dymu - przekazał oficer prasowy. 

 

ZOBACZ: W auto uderzyły dwa pociągi, wybuchł pożar. Groźne zdarzenie pod Warszawą

 

Na stację w Koluszkach zadysponowano również zespół ratownictwa medycznego. Cała trójka członków załogi została przewieziona do szpitala na dalsze badania i obserwację. 

 

W pociągu podróżowało około 200 pasażerów. Jak podaje straż pożarna, nikt z nich nie odniósł obrażeń.

 

W wyniku zdarzenia połączenie zostało odwołane na odcinku Koluszki - Warszawa Wschodnia. Podróżnym zapewniono możliwość kontynuowania podróży innymi pociągami PKP Intercity. Od stacji Warszawa Wschodnia skład został uruchomiony w dalszą trasę z wykorzystaniem taboru zastępczego.

 

Czytaj więcej
KOLEJKOLUSZKIPASAŻEROWIEPKP INTERCITYPOLSKAPOŻAR POCIĄGU

