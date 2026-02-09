W gminie Tuszów Narodowy powstanie Polskie Centrum Certyfikacji i Rozwoju Systemów Bezzałogowych, czyli tzw. Dolina Dronowa - poinformowała na poniedziałkowej konferencji prasowej członek zarządu województwa podkarpackiego Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Przekazała również, że łączny koszt projektu ma wynieść ok. 135 mln zł. Z tego od ośmiu do 10 mln euro (ok. 42 mln zł) ma zostać pokryte z dofinansowania z unijnego programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia. Dodała, że samorząd przygotowuje się do tej inwestycji od kilku lat.

W Polsce powstanie "Dolina Dronowa". "Rewolucja europejskiego rynku"

Zdaniem Jarosińskiej-Jedynak projekt zrewolucjonizuje europejski rynek systemów bezzałogowych.

- Będzie to pierwszy tego typu ośrodek nie tylko w Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej. Jako pierwsze centrum umożliwi pełną certyfikację dronów w klasach od C0 do C6. Placówka uzyska akredytację Polskiego Centrum Akredytacji oraz notyfikację Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego - wyliczała.

Certyfikowane tam będą drony za równo na rynek cywilny, jak i wojskowy.

"Dolina Dronowa" w Polsce. Inwestycja wyniesie 135 mln zł

Ośrodek ma powstać na 13-hektarowej działce. Zaplanowano postawienie:

budynku badawczego z wieżą kontroli lotów,

hangaru

oraz dwóch pasów startowych.

Jak wskazała zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego w podkarpackim urzędzie marszałkowskim Agnieszka Wojdyło, obecnie trwają rozmowy z samorządem gminy w sprawie zakupu gruntu. - Prowadzimy konsultacje społeczne. Choć rozmowy są trudne, do końca roku chcemy sfinalizować umowę. To inwestycja strategiczna, która stanie się fundamentem rozwoju nowych technologii - zaznaczyła.

Partnerami projektu są m.in. Politechnika Rzeszowska oraz Klaster Systemów Bezzałogowych. Uczelnia podpisała już umowę na dofinansowanie budowy Centrum Badawczego Bezzałogowych Systemów Powietrznych. Projekt o wartości 8 mln zł będzie stanowił naukowy filar "Doliny Dronowej".

- Chcemy łączyć wszystkich działających w szeroko rozumianej branży dronowej. Jesteśmy otwarci na studentów oraz podmioty prywatne i publiczne - zapowiedziała prezes Centrum Naukowo-Technologicznego Systemów Bezzałogowych i koordynatorka klastra (grupy przedsiębiorstw z jednego sektora - red.) Aneta Łobodzińska. Dodała, że przy powstawaniu podkarpackiego ośrodka pracują eksperci, którzy współtworzyli "Dolinę Dronową" w Nevadzie.

Podczas konferencji ogłoszono również, że pod koniec września w podrzeszowskiej Jasionce odbędzie się kongres dronowy.

jkn / polsatnews.pl