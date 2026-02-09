W Polsce powstanie "Dolina Dronowa". "Przełom w Unii Europejskiej"

Powstanie w Polsce "Dolina Dronowa" - poinformowała członek zarządu województwa podkarpackiego Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Koszt inwestycji Polskiego Centrum Certyfikacji i Rozwoju Systemów Bezzałogowych ma wynieść 135 mln zł.

Dwa drony na tle mapy Polski
Pixabay
Powstanie w Polsce Dolina Dronowa. Inwestycja wyniesie 135 mln zł/ zdj. ilustracyjne
  • Powstanie Polskie Centrum Certyfikacji i Rozwoju Systemów Bezzałogowych, tzw. "Dolina Dronowa"
  • Koszt projektu wyniesie około 135 mln zł
  • Centrum ma być pierwszym takim ośrodkiem w Unii Europejskiej

W gminie Tuszów Narodowy powstanie Polskie Centrum Certyfikacji i Rozwoju Systemów Bezzałogowych, czyli tzw. Dolina Dronowa - poinformowała na poniedziałkowej konferencji prasowej członek zarządu województwa podkarpackiego Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

 

Przekazała również, że łączny koszt projektu ma wynieść ok. 135 mln. Z tego od ośmiu do 10 mln euro (ok. 42 mln zł) ma zostać pokryte z dofinansowania z unijnego programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia. Dodała, że samorząd przygotowuje się do tej inwestycji od kilku lat.

W Polsce powstanie "Dolina Dronowa". "Rewolucja europejskiego rynku"

Zdaniem Jarosińskiej-Jedynak projekt zrewolucjonizuje europejski rynek systemów bezzałogowych.

 

- Będzie to pierwszy tego typu ośrodek nie tylko w Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej. Jako pierwsze centrum umożliwi pełną certyfikację dronów w klasach od C0 do C6. Placówka uzyska akredytację Polskiego Centrum Akredytacji oraz notyfikację Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego - wyliczała.

 

ZOBACZ: Polscy żołnierze w Rumunii. Ćwiczą szybki przerzut wojsk

 

Certyfikowane tam będą drony za równo na rynek cywilny, jak i wojskowy.

"Dolina Dronowa" w Polsce. Inwestycja wyniesie 135 mln zł

Ośrodek ma powstać na 13-hektarowej działce. Zaplanowano postawienie:

  • budynku badawczego z wieżą kontroli lotów,
  • hangaru
  • oraz dwóch pasów startowych.

Jak wskazała zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego w podkarpackim urzędzie marszałkowskim Agnieszka Wojdyło, obecnie trwają rozmowy z samorządem gminy w sprawie zakupu gruntu. - Prowadzimy konsultacje społeczne. Choć rozmowy są trudne, do końca roku chcemy sfinalizować umowę. To inwestycja strategiczna, która stanie się fundamentem rozwoju nowych technologii - zaznaczyła.

 

ZOBACZ: Obiekty nad polsko-białoruską granicą. Jest komunikat wojska

 

Partnerami projektu są m.in. Politechnika Rzeszowska oraz Klaster Systemów Bezzałogowych. Uczelnia podpisała już umowę na dofinansowanie budowy Centrum Badawczego Bezzałogowych Systemów Powietrznych. Projekt o wartościmln zł będzie stanowił naukowy filar "Doliny Dronowej".

 

- Chcemy łączyć wszystkich działających w szeroko rozumianej branży dronowej. Jesteśmy otwarci na studentów oraz podmioty prywatne i publiczne - zapowiedziała prezes Centrum Naukowo-Technologicznego Systemów Bezzałogowych i koordynatorka klastra (grupy przedsiębiorstw z jednego sektora - red.) Aneta Łobodzińska. Dodała, że przy powstawaniu podkarpackiego ośrodka pracują eksperci, którzy współtworzyli "Dolinę Dronową" w Nevadzie.

 

Podczas konferencji ogłoszono również, że pod koniec września w podrzeszowskiej Jasionce odbędzie się kongres dronowy.

 

jkn / polsatnews.pl
