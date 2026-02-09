O sytuacji w rosyjskim Biełogrodzie donosi serwis Ukraińska Prawda, powołująca się na informacje w źródłach państwa agresora. Jak czytamy, setki budynków mieszkalnych w mieście są poddawane osuszaniu systemów grzewczych w związku z uszkodzeniami instalacji energetycznych.

Zgodnie z decyzją lokalnych władz dzieci w wieku szkolnym, rodziny wielodzietne, osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie oraz osoby starsze mieszkające samotnie mają zostać ewakuowane do innych regionów kraju.

Ewakuacja w rosyjskim mieście. Setki budynków bez ogrzewania

Gubernator obwodu białogrodzkiego Wiaczesław Gładkow poinformował, że braki w dostępie do ogrzewania dotyczą 455 budynków mieszkalnych, 25 przedszkoli, 17 szkół, czterech uczelni, dziewięciu placówek medycznych oraz nieokreślonej liczby ośrodków pomocy społecznej i przedsiębiorstw. Dodał, że po odwodnieniu systemów grzewczych w tych obiektach ogrzewanie będzie stopniowo przywracane w miarę postępu prac naprawczych w elektrociepłowniach.

Gładkow podkreślił, że podjęte działania są konieczne, gdyż bez nich "szkody i krzywdy będą niemal katastrofalne w skutkach dla każdego mieszkańca tej części miasta".

Obecnie w 400-tysięcznym Biełgorodzie występują siarczyste mrozy, które mają utrzymać się przynajmniej do środy. Zgodnie z prognozami synoptyków, w poniedziałek wieczorem temperatura ma spaść do -17 st. C.

Uderzenia odwetowe Ukraińców. Celem rosyjskie systemy energetyczne

Sytuacja w mieście jest pokłosiem sobotnich ukraińskich ataków, których celem była jedna z elektrociepłowni. W obiekt miały uderzyć cztery rakiety. Zaatakowano także w infrastrukturę energetyczną przygranicznego obwodu briańskiego, jednak nie odnotowano tam szkód podobnych do tych w Biełgorodzie.

Uderzenia były odpowiedzią na działania Rosjan, którzy tego samego dnia rano ostrzelali elektrownie w zachodniej i centralnej części Ukrainy. Do podobnych akcji odwetowych dochodziło już wcześniej - na początku lutego w wyniku jednego z takich ataków ogrzewania i prądu zostało pozbawionych dziewięć regionów administracyjnych w obwodzie biełgorodzkim.

Do uszkodzenia obiektów energetycznych w Rosji doszło także 24 stycznia. Rosjanie spekulowali wówczas, że infrastruktura została ostrzelana przez system artylerii rakietowej HIMARS, który został dostarczony Ukrainie przez Zachód.

