Przewoźnicy obsługujący Kubę zostali w nocy poinformowani, że od wtorku nie będą mogli tankować samolotów na wyspie - przekazał agencji AFP anonimowy przedstawiciel jednego z europejskich przewoźników.

Samoloty wykonujące loty długodystansowe z Kuby będą musiały po starcie lądować na innych lotniskach, aby uzupełnić paliwo.

Najbardziej narażone na utrudnienia są linie lotnicze ze Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii, Panamy i Meksyku. Przewoźnicy nie poinformowali jeszcze, jak zamierzają poradzić sobie z możliwymi zakłóceniami - podaje serwis mercopress.com. Linie Air France przekazały z kolei, że ich samoloty będą tankować na innych lotniskach na Karaibach.

Kryzys paliwowy na Kubie. Kreml mówi o "krytycznej sytuacji"

Kuba zmaga się z bezprecedensowym kryzysem paliwowym po wstrzymaniu dostaw ropy z Wenezueli. Waszyngton grozi także wysokimi cłami wobec państw, które sprzedawałyby Kubie paliwo.

Kubański rząd ogłosił w piątek serię radykalnych działań, które mają ograniczyć zużycie paliwa. Władze wprowadziły czterodniowy tydzień pracy zdalnej w administracji państwowej i spółkach państwowych. Jednocześnie znacząco ograniczyły sprzedaż paliwa na stacjach benzynowych.

Ponadto wprowadzono ograniczenia liczby krajowych połączeń autobusowych i kolejowych oraz zamknięto część obiektów turystycznych. Szkoły i uczelnie zmniejszyły liczbę dni zajęć lub zaplanowały przejście na naukę zdalną.

Jak zapowiedział wicepremier Oscar Perez-Oliva Fraga dostępne zasoby paliw mają przede wszystkich służyć produkcji żywności i energii elektrycznej.

Sytuację na wyspie skomentował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, określając ją jako "krytyczną". Przekazał też, że Rosja prowadzi rozmowy z Hawaną na temat sposobów rozwiązania obecnych problemów.

- Sytuacja na Kubie jest naprawdę krytyczna. Wiemy o tym i pozostajemy w intensywnym kontakcie z naszymi kubańskimi przyjaciółmi - zarówno kanałami dyplomatycznymi, jak i innymi - powiedział Pieskow dziennikarzom.

Kubańskie władze: Trump chce "zdusić" naszą gospodarkę

Prezydent USA Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze umożliwiające nakładanie ceł na państwa sprzedające ropę Kubie. Zapowiedział również, że Meksyk, który dostarcza Hawanie paliwo od 2023 roku, zostanie objęty amerykańskimi cłami, jeśli nie wstrzyma tych dostaw.

Jak zauważa trtworld.com, Waszyngton od dawna dąży do obalenia lub osłabienia komunistycznych władz na Kubie. Hawana oskarża Trumpa o próbę "zduszenia" gospodarki wyspy.

Prezydent Kuby Miguel Diaz-Canel oświadczył, że jego kraj jest gotowy do rozmów ze Stanami Zjednoczonymi, ale nie pod presją.

