Pomoc dla Ukrainy także od papieża. Polska zwraca uwagę Watykanu

Biuro prasowe Watykanu podkreśliło, że papież odpowiedział na liczne apele biskupów, którzy prosili o pomoc w zmierzeniu się z intensywnymi mrozami w Ukrainie. Zapowiedź pomocy padła podczas audiencji generalnej w ubiegłą środę, kiedy to Leon XIV wspomniał o "konsekwencji zamachów", które "ponownie zaczęły uderzać w infrastrukturę energetyczną".

Papież wdzięczny Polakom za wsparcie Ukrainy

Ciężarówki z rzeczami dla Ukraińców wyruszyły z Bazyliki św. Zofii w Rzymie i dotarły do Kijowa. "W tym klimacie strachu i przemocy każdy gest solidarności przynosi chwilę ulgi tym, którzy żyją z traumą konfliktu przez cztery lata" - podkreślono w materiale Vatican News.

Jak wynika z nowego komunikatu, do Watykanu docierają działania różnych diecezji, "zwłaszcza w Polsce". Papież podziękował Polakom za zaangażowanie w zapewnienie ciepła Ukraińcom dotkniętym skutkami wojny z Rosją.

"Nocne temperatury spadają do minus 15 stopni Celsjusza, podczas gdy w ciągu dnia wahają się od minus 10 do minus 12 stopni" - zauważyli autorzy Vatican News.

Watykan śle pomoc do Kijowa

Poza generatorami Watykan wysłał także tysiące leków, w tym antybiotyki i leki przeciwzapalne oraz "melatoninę, która jest szczególnie poszukiwana, ponieważ pomaga ludziom zasnąć w obliczu ciągłego strachu i ciągłego stresu".

Wysyłkę zrealizowała Dykasteria na Służbę Dobroczynności, kierowana przez polskiego kardynała Konrada Krajewskiego. Poinformowano, że trwają przygotowania do przekazania kolejnej transzy wsparcia.

"Gdy pomoc dociera do kraju, dystrybucja jest organizowana przez sieci parafialne różnych diecezji" - wyjaśniono.

Wierni w Polsce zbierają na generatory prądu

Jak informowała kilka dni temu Archidiecezja Krakowska, po apelu kardynała Grzegorza Rysia zebrano ponad 5,7 mln zł na pomoc mieszkańcom Kijowa. Środki pochodzą zarówno ze składki zebranej we wszystkich kościołach archidiecezji krakowskiej, jak i z wpłat osób prywatnych na konto Caritas.

Apel kard. Rysia został ogłoszony 24 stycznia po wiadomości od arcybiskupa kijowsko-halickiego Swiatosława Szewczuka, zwracającego uwagę na kryzys Kijowa. Decyzją metropolity krakowskiego na pomoc stolicy Ukrainy miała zostać przeznaczona cała składka z niedzieli 1 lutego. Duchowny zadeklarował, że osobiście ufunduje pierwszy generator energii.

Caritas Archidiecezji Krakowskiej wysyła pomoc do Kijowa zgodnie z bieżącymi potrzebami zgłaszanymi przez Ukraińców. W transporcie są głównie generatory prądu (tym razem także duże - do zasilania obiektów publicznych), nagrzewnice, sprzęt energetyczny i żywność. Pomoc trafia do wspólnot grekokatolickich i rzymskokatolickich, które we współpracy z władzami dzielnic rozdysponują ją mieszkańcom Kijowa i okolic.

