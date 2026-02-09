Obiekty nad polsko-białoruską granicą. Jest komunikat wojska

Polska Maciej Olanicki / polsatnews.pl

"Wojskowe systemy radiolokacyjne odnotowały kolejne wloty w polską przestrzeń powietrzną obiektów o charakterze balonów" - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Do naruszeń doszło w nocy, obiekty miały pozostawać pod nadzorem systemów rozpoznania. "Sytuacja była w pełni kontrolowana" - przekazało DORSZ.

Dwóch funkcjonariuszy w kamuflażu przemierza piaszczystą drogę w lesie, obok znaku granicznego.
Straż Graniczna
Dowództwo Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało naruszeniach polskiej przestrzeni powietrznej
  • W nocy doszło do kolejnych naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej przy granicy z Białorusią
  • Obiekty, prawdopodobnie balony meteorologiczne, przeleciały na terytorium Polski ze strony białoruskiej
  • W czwartek Straż Graniczna poinformowała o rozbiciu grupy wykorzystującej balony meteorologiczne do przemytu papierosów

W nocy doszło do kolejnych naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej przy granicy z Białorusią. Nad terytorium polski ze strony białoruskiej przeleciały "obiekty o charakterze balonów".

 

"Obiekty były na bieżąco identyfikowane i pozostawały pod nadzorem wojskowych systemów rozpoznania. Sytuacja była w pełni kontrolowana i nie stwarzała zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego ani obywateli RP" - przekazało DORSZ.

Obiekty nad polsko-białoruską granicą. Dowództwo poinformowało o kolejnych naruszeniach

Dowództwo przekazało, że informacje o naruszeniach był na bieżąco przekazywane służbom, które pracują nad przejmowaniem obiektów i zatrzymaniami osób odpowiedzialnych za incydenty.

 

W czwartek Straż Graniczna poinformowała o rozbiciu grypy, która wykorzystywała balony meteorologiczne do przemytu. Mężczyźni mają od 20 do 35 lat, dwóch z nich to obywatele Ukrainy, jeden obywatel Białorusi i dwóch obywateli Polski, od września do lutego mieli przemycić co najmniej 48 tys. paczek papierosów.

 

Mężczyzn oskarżono o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przemytu wyrobów tytoniowych, naruszenia przepisów dotyczących ruchu lotniczego oraz z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę. Grozi im dziewięciu miesięcy do 12 lat więzienia.

 

 

BALONY METEOROLOGICZNEDORSZGRANICA Z BIAŁORUSIĄNARUSZENIE PRZESTRZENI POWIETRZNEJPOLSKAPRZEMYTPRZESTĘPSTWOSTRAŻ GRANICZNAWOJSKO

