Wolfgang Ishinger zauważył, że Niemcy mają obecnie sporo środków na obronność i w obliczu zagrożenia ze strony Rosji mogliby przekazać Polsce część broni. - Polska jest państwem frontowym. Ciągle wisi nam nad głową kwestia reparacji, która z polskiego punktu widzenia jest nierozwiązana - powiedział dyplomata. Dodał, że w ramach zadośćuczynienia można sprezentować Warszawie okręt bądź czołgi.

- Uważam, że ten pomysł jest świetny - stwierdził dyplomata dodając, że autorem tego planu jest Janusz Reiter, były ambasador Polski w Niemczech i w USA

Niemcy inwestują w zbrojenia. Ischinger: Musimy dać partnerom jasny sygnał

Zdaniem Ischingera Polska jako państwo frontowe chroni przed zagrożeniem również Niemcy, więc militarne wsparcie sąsiada leży również w interesie Berlina. W jego ocenie taki ruch uchroniłby również Niemcy przed podejrzeniami, że inwestują one w obronność w celu zdobycia dominującej pozycji na kontynencie.

- W rozmowach z sojusznikami i z Paryża, i z Polski odnoszę wrażenie, że czasami powracają stare obawy – strach przed niemiecką dominacją - powiedział. Zaznaczył, że kluczowe jest, aby zasygnalizować partnerom, że Berlin inwestuje w zbrojenia po to, aby Europa była zdolna do obrony.

W ocenie Ischingera na kontynencie powinien powstać także jednolity rynek zbrojeniowy z udziałem jego kraju, a także Włoch, Polski, Wielkiej Brytanii, Francji i "ewentualnie Turcji".

Niemieckie media przypominają przy tej okazji, że kwestia reparacji za szkody wyrządzone przez niemiecką okupację Polski podczas II wojny światowej pozostaje stałym tematem w stosunkach między oboma krajami. Wskazano, że roszczenia Warszawy opiewające na ponad bilion dolarów wciąż czekają na rozpatrzenie, a ostatnio zostały podniesione przez prezydenta Karola Nawrockiego podczas jego wizyty we wrześniu.

