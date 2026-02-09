Premier Japonii Sanae Takaichi oświadczyła w poniedziałek, że historyczne zwycięstwo jej koalicji w wyborach parlamentarnych daje mandat do głębokich reform.

- Otrzymaliśmy od obywateli silny sygnał, by za wszelką cenę dokonać zwrotu w polityce. Nie ma czasu na upajanie się zwycięstwem - powiedziała podczas konferencji prasowej w Tokio pierwsza w historii kraju szefowa rządu.

Podkreśliła również, że to ustawa zasadnicza "opowiada o idealnym kształcie państwa", dlatego jej rząd podejmie wyzwanie nowelizacji konstytucji.

Japonia. Sanae Takaichi chce zmienić "pacyfistyczną konstytucję"

Takaichi, już w poprzednich latach opowiadała się za zmianami w japońskiej konstytucji, w tym jej "pacyfistycznego" artykułu 9., w celu wzmocnienia Japońskich Sił Samoobrony.

- Nikt nie pomoże krajowi, który nie ma woli bronić się sam - oświadczyła 64-letnia polityk, często określana mianem "japońskiej Margaret Thatcher". Zapowiedziała powołanie nowej agencji wywiadowczej oraz szybką wizytę w USA i spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem.

W sferze gospodarczej premier nawiązała do spuścizny swojego mentora, zmarłego w wyniku zamachu byłego premiera Shinzo Abego, deklarując odejście od oszczędności na rzecz stymulowania wzrostu.

Takaichi zapowiedziała zerwanie z "nadmiernym rygoryzmem" budżetowym, co ma ożywić rynek. Konkretną ulgą dla obywateli ma być planowane dwuletnie zawieszenie podatku konsumpcyjnego na artykuły spożywcze.

Wybory w Japonii. Wstrząs w opozycji: Liderzy rezygnują

Wynik wyborów wywołał wstrząs w opozycji. Rezygnację ogłosili współprzewodniczący Sojuszu Reform Centrowych: Yoshihiko Noda i Tetsuo Saito.

Blok ten, powstał w połowie stycznia z połączenia Konstytucyjnej Partii Demokratycznej Japonii (KPDJ) i Komeito - wieloletniego koalicjanta PLD. Poniósł jednak dotkliwą klęskę, zdobywając zaledwie 49 mandatów - mniej niż jedną trzecią stanu posiadania partii składowych przed fuzją.

Partia Liberalno-Demokratyczna (PLD) zarządzana przez Takaichi, wraz z koalicyjną Japońską Partią Innowacji (JPI) uzyskała w niedzielę łącznie 352 z 465 miejsc w Izbie Reprezentantów, niższej w parlamencie. Większość dwóch trzecich (310 miejsc) pozwala na odrzucanie weta izby wyższej, a także otwiera drogę do zmian ustrojowych.

Sojusz zamierza wybrać nowe władze przed 18 lutego, kiedy - według japońskich mediów - podczas sesji parlamentu Takaichi ma zostać ponownie powołana na stanowisko szefowej rządu.

jkn / polsatnews.pl / PAP