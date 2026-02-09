Jacek Sasin w programie "Gość Wydarzeń" [OGLĄDAJ]

Polska

W poniedziałkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń" Marek Tejchman porozmawia z posłem PiS i byłym wicepremierem Jackiem Sasinem. Transmisja w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24 oraz polsatnews.pl i Interii od godz. 19.15.

Mężczyzna w garniturze i krawacie siedzi podczas wywiadu.
Polsat News
Jacek Sasin w programie "Gość Wydarzeń"

Drugim gościem Marka Tejchmana będzie główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.

 

Poprzednie wydania programu "Gość Wydarzeń" dostępne są TUTAJ.

 

Patryk Idziak / polsatnews.pl
