Konsorcjum złożone z firm Advent Investment, A&R Investments Ltd., FedEx Corporation i PPF Group uzgodniło zakup całości akcji InPost S.A. po cenie 15,60 euro za jedną. Całkowita wartość zakupu to 7,8 mld euro, transakcja ma zostać sfinalizowana w drugiej połowie 2026 r.

"Transakcja pozwoli wesprzeć kolejny etap rozwoju InPost, w tym kontynuację ekspansji na rynkach europejskich" - skomentował Rafał Brzoska.

InPost zmienia właściciela. Rafał Brzoska nadal będzie kierował spółką

Sam miliarder ma po przejęciu nadal kierować InPostem. Brzoska miał także zadbać o to, by siedziba i "kluczowe kompetencje innowacyjne" pozostały w Polsce.

"Co ważne, pozostaję w pełni zaangażowany w kierowanie Grupą InPost. Nasza główna siedziba, kadra zarządzająca oraz kluczowe kompetencje innowacyjne pozostaną w Polsce, która nadal będzie stanowić centrum realizacji skutecznej strategii grupy" - poinformował Brzoska.

Rekordowy rok InPostu. Wolumen przesyłek krajowych przekroczył 760 mln

Według informacji przekazanych przez Rafała Brzoskę w styczniu InPost ma za sobą rekordowy rok. W 2025 r. wolumen przesyłek krajowych przekroczył 763 mln, do sieci paczkomatów dodano 14,2 tys. nowych maszyn, co stanowi 30-procentowy wzrost rok do roku.

Coraz lepiej spółka ma sobie radzić także za granicą. W strefie euro wolumen zwiększył się o 17 proc. rok do roku, a na rynku brytyjskim wzrósł niemal trzykrotnie do 262,1 mln przesyłek.

