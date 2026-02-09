Eksplozja na ogródkach działkowych w Kępnie. Nie żyje 68-latek

W wybuchu gazu na ogródkach działkowych w Kępnie zginął 68-letni mężczyzna - przekazała polsatnews.pl mł. asp. Anita Wylęga z Komendy Powiatowej Policji w Kępnie. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze otrzymali informacje, że w gruzach pozostałych po domku letniskowym znajduje się człowiek. Mimo podjęcia sprawnych działań przez służby jego życia nie udało się uratować.

Zniszczony domek letniskowy i gruz na terenie ogródków działkowych po wybuchu.
68-letni mieszkaniec Kępna zginął w wybuchu gazu w domku lotniskowym

Mężczyzna, który zginął w wybuchu, był mieszkańcem Kępna. Nie był osobą w kryzysie bezdomności, działka i domek letniskowy, w którym doszło do wybuchu należały do niego - poinformowała rzecznik KPP w Kępnie.

 

Paweł Michalski, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, przekazał polsatnews.pl, że pierwsze zgłoszenie dotyczące wybuchu wpłynęły ok. godz. 11.15.

 

Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze potwierdzili zniszczenia w domku letniskowym. Od świadków otrzymali informację o mężczyźnie, który mógł zostać przygnieciony przez konstrukcję domku. Po przeszukaniu gruzowiska odnaleziono 68-latka, pomimo wysiłków podjętych przez służby jego życia nie udało się uratować.

68-latek zginął w wybuchu w domku letniskowym. Tragedia na ogródkach działkowych w Kępnie

Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Przyczyną najprawdopodobniej był wybuch gazu, którym ogrzewany był domek letniskowy. Do wybuchu gazu oddelegowano siedem wozów strażackich. Ratownicy zakończyli prace na miejscu zdarzenia.

 

Na kępińskich działkach nadal pracuje prokurator grupa dochodzeniowo-śledcza oraz policyjni eksperci w zakresie kryminalistyki, którzy wyjaśnią szczegółowe przyczyny śmierci Kępnianina.

 

 

Maciej Olanicki / polsatnews.pl
GAZKĘPNOOFIARA ŚMIERTELNAOGRÓDKI DZIAŁKOWEPOLICJAPOLSKAPROKURATURASTRAŻ POŻARNAWYBUCH

