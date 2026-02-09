Mężczyzna, który zginął w wybuchu, był mieszkańcem Kępna. Nie był osobą w kryzysie bezdomności, działka i domek letniskowy, w którym doszło do wybuchu należały do niego - poinformowała rzecznik KPP w Kępnie.

Paweł Michalski, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, przekazał polsatnews.pl, że pierwsze zgłoszenie dotyczące wybuchu wpłynęły ok. godz. 11.15.

Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze potwierdzili zniszczenia w domku letniskowym. Od świadków otrzymali informację o mężczyźnie, który mógł zostać przygnieciony przez konstrukcję domku. Po przeszukaniu gruzowiska odnaleziono 68-latka, pomimo wysiłków podjętych przez służby jego życia nie udało się uratować.

68-latek zginął w wybuchu w domku letniskowym. Tragedia na ogródkach działkowych w Kępnie

Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Przyczyną najprawdopodobniej był wybuch gazu, którym ogrzewany był domek letniskowy. Do wybuchu gazu oddelegowano siedem wozów strażackich. Ratownicy zakończyli prace na miejscu zdarzenia.

Na kępińskich działkach nadal pracuje prokurator grupa dochodzeniowo-śledcza oraz policyjni eksperci w zakresie kryminalistyki, którzy wyjaśnią szczegółowe przyczyny śmierci Kępnianina.

