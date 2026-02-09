W weekend w Gdańsku obyły się zawody w układaniu kostki Rubika GLS Big Cubes 2026.

W konkurencji 3x3x3 single bezkonkurencyjny okazał się pochodzący z Gdańska dziewięcioletni Teodor Zajder. Chłopiec nie tylko prześcignął wszystkich konkurentów, ale również pobił rekord świata.

Dziewięciolatek potrzebował na ułożenie kolorowego sześcianu zaledwie 2,76 sekundy i został pierwszą osobą w historii, która złamała barierę trzech sekund oraz pierwszym Polakiem, który pobił rekord świata w tej konkurencji.

Do tej pory rekordzistą w speedcubingu 3x3x3 był chiński zawodnik Xuanyi Geng, który podczas rozgrywanych w 2025 roku zawodów Shenyang Spring ułożył kostkę Rubika w 3,05 sekundy.

Co ciekawe młody Polak pobił rekord dopiero za czwartym podejściem (każdy zawodnik ma możliwość pięciu prób - red.). W pozostałych uzyskiwał znacznie gorsze wyniki: 4,99 s w pierwszej, 5,36 s w drugiej, 5,76 s w trzeciej i 5,34 s w piątej.

Speedcubing 3x3x3 to standardowa odmiana kostki Rubika i najpopularniejsza kategoria rywalizacji wśród profesjonalistów. Kostka składa się z 26 sześcianów i przegubu umieszczonego na środku pozwalającego na swobodne obroty konkretnych ścianek zabawki.

Mimo młodego wieku Teodor Zajder ma już na swoim koncie sporo zwycięstw turniejowych oraz rekordów. Chłopiec specjalizuje się nie tylko w układaniu kostki 3x3x3. Zdarza mu się również układać warianty 2x2x2, 4x4x4, 5x5x5 czy też podejmować się konkurencji układania kostki bez patrzenia, jedną ręką i z wykonaniem najmniejszej liczby ruchów.

