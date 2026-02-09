Zamieszczona przez Donalda Trumpa na Truth Social grafika, to przerobione przez sztuczna inteligencję zdjęcie ze spotkania w Białym Domu z sierpnia 2025 roku z europejskimi przywódcami i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

"Trump trolluje światowych przywódców"

W miejsce mapy Ukrainy, stojącej wówczas w Gabinecie Owalnym, wstawiono mapę zachodniej półkuli, na której terytorium zaznaczone w barwach amerykańskiej flagi obejmuje Grenlandię, Kanadę, Kubę i Wenezuelę.

Prezydent USA nie opatrzył zdjęcia żadnym komentarzem, więc nie do końca wiadomo, jaki jest jego cel. Amerykańskie media komentują jednak, że udostępniając zdjęcie mapy "Trump trolluje światowych przywódców".

ZOBACZ: Donald Trump wściekły po Superbowl. "Afront wobec Ameryki"

To nie pierwszy raz, gdy Trump opublikował tę grafikę na swoim koncie. Poprzednio zrobił to w styczniu w okresie napięć, związanych z jego dążeniem do przejęcia kontroli nad Grenlandią. Był to wówczas jeden z wielu memów, opublikowanych przez niego i Biały Dom na ten temat.

Obok Grenlandii, Trump wielokrotnie wyrażał pragnienie, by do USA przyłączona została Kanada, zaś po obaleniu Nicolasa Maduro w Wenezueli oświadczył, że to USA będą rządzić tym krajem. Żartował też, że po obaleniu reżimu na Kubie prezydentem tego kraju mógłby zostać jego sekretarz stanu Marco Rubio, mający kubańskie korzenie.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni