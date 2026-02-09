Viktor Orban powiedział w niedzielę, że każdy, kto opowiada się za strategią REPowerEU zakazującą importu rosyjskich surowców do Węgier, jest wrogiem tego państwa.

- Każdy, kto tak mówi, jest wrogiem Węgier, więc Ukraina jest naszym wrogiem – powiedział węgierski premier. Wcześniej Budapeszt poinformował o zaskarżeniu rozporządzenia wdrażającego REPowerEU do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Do słów Orbana odniósł się w mediach społecznościowych amerykański senator Thom Tillis z Partii Republikańskiej.

"To smutne, że Orban najwyraźniej woli być marionetką Putina zamiast przyjacielem NATO. Jest to coś, co Węgrzy powinni wziąć pod uwagę, gdy tej wiosny pójdą do urn" - przekazał Tillis.

Orban "marionetką Putina". Republikanin wystąpił przeciw rekomendacjom Trumpa

Krytyczne wobec urzędującego premiera Węgier słowa płyną z Partii Republikańskiej po tym, jak wsparcia Orbanowi udzielił Donald Trump.

"Z dumą poprałem Viktora w wyborach w 2022 roku i jestem zaszczycony, że mogę to zrobić ponownie. Viktor Orban to prawdziwy przyjaciel, wojownik i zwycięzca" - przekazał prezydent USA za pośrednictwem Truth Social.

"Wyrażam pełne i całkowite poparcie dla jego reelekcji na stanowisko premiera Węgier. Nigdy nie zawiedzie narodu węgierskiego" - zachęcał do głosowania na Fidesz Trump.

Według prezydenta USA Orbanowi udało się "powstrzymać nielegalną migrację", a jego wybór w kwietniowych wyborach ma być dla Węgier gwarancja "rozwoju rozwoju relacji amerykańsko-węgierskich" i dalszych "spektakularnych osiągnięć".

