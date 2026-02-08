Według tego samego badania frekwencja w wyborach na prezydenta Portugalii wyniosła od 52 do 58 proc.

Jak wynika z kolei z danych, na które powołuje się agencja Reutera, Antonio Jose Seguro zdobył 63 proc. poparcia, a jego kontrkandydat Andre Ventura - 37 proc. Seguro przejmie urząd prezydencki po pełniącym go od 2016 roku polityku Partii Socjaldemokratycznej Marcelo Rebelo de Sousie.

Wybory prezydenckie w Portugalii pod znakiem powodzi

Głosowanie w drugiej turze rozpoczęło się w niedzielę o godz. 8:00 (9:00 czasu polskiego). Do południa decyzję podjęło 22,35 proc. z ponad 11 mln uprawnionych osób. To frekwencja o 1,17 pkt proc. wyższa niż w pierwszej turze zorganizowanej 18 stycznia.

Seguro wygrał pierwszą turę z wynikiem 31,1 proc. Wówczas wyprzedził on lidera prawicowo-populistycznej partii Chega Andre Venturę, który otrzymał 23,5 proc. głosów.

Finisz kampanii wyborczej, a następnie samego głosowania, stoi w Portugalii pod znakiem powodzi i wichur nawiedzających kraj od końca stycznia. Kataklizmy spowodowane pogodą doprowadziły w Portugalii do śmierci 14 osób.

Niektórzy wyborcy zagłosują dopiero w przyszłym tygodniu

Niedzielne głosowane odwołano w kilku gminach szczególnie doświadczonych przez żywioł. Wyborcy udadzą się tam do urn prawdopodobnie w przyszłym tygodniu.

W kilku miejscowościach, m.in. w Valadzie i Ereirze na zachodzie kraju, wyborcy dotarli do lokali wyborczych dzięki łodziom motorowym udostępnionym przez wojsko.

Według opublikowanego przed tygodniem sondażu ośrodka badawczego Pitagorica Antonio Jose Seguro miałby otrzymać poparcie co najmniej 56,2 proc. uczestników drugiej tury wyborów, zaś Andre Ventura zebrać 28,4 proc. głosów.

wka / polsatnews.pl / PAP