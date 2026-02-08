"Srebrne pudełko" - pod takim hasłem ruszył pilotażowy program wsparcia seniorów w Poznaniu oraz Zaniemyślu. W wybranych miejscach, chociażby urzędach czy domach kultury, umieszczone będą specjalne pudełka z darmowymi produktami chłonnymi dla osób borykających się z problemem nietrzymania moczu.

Pojemniki są wyraźnie oznakowane, a ich konstrukcja pozwala na łatwe użycie. To pierwszy taki program w całym kraju. Inicjatywa jest pomysłem Kingi Boguły, koordynatorki wolontariatu w Centrum Inicjatyw Senioralnych oraz Katarzyny Kicinskiej-Pajchrowskiej, dyrektorki GOK w Zaniemyślu.

Poznań. "Srebrne pudełko" dla seniorów odpowiedzią na wstydliwy problem

- Chcemy zwiększyć komfort jeżeli chodzi przede wszystkim o naszych seniorów - podkreślił podczas konferencji opowiadającej o projekcie Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. Podkreślił, że nietrzymanie moczu to "problem absolutnie powszechny, na pewno wstydliwy".

WIDEO: Chcą pomóc seniorom. Montują "srebrne pudełka"

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Jak mówią organizatorzy akcji, seniorzy sami opowiadają im, że ze względu na nietrzymanie moczu nie decydują się na udział w życiu społecznym czy na pójście do publicznej instytucji.

ZOBACZ: Prezenterka szuka porwanej matki. "Otrzymaliśmy wiadomość i rozumiemy"

Według Ministerstwo Zdrowia w Polsce z nietrzymaniem moczu boryka się ponad 2 miliony ludzi. Są to jednak dane szacunkowe, a liczba może być znacznie większa.

Twórcy inicjatywy "Srebrnego pudełka" nie wykluczają, że w przyszłości podobne projekty mogą być realizowane w innych miejscach. Po zakończeniu pilotażu program ma zostać udostępniony jako otwarty model dla innych miast. W ramach akcji pilotażowej oceniać będą użytkowanie pudełek, zużycie środków oraz opinie użytkowników.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni