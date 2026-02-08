Wstydliwy problem u polskich seniorów. Odpowiedzią "srebrne pudełka"

Polska

W Wielkopolsce ruszył pilotażowy program "Srebrne pudełko". W wybranych miejscach umieszczono specjalne pojemniki z produktami chłonnymi dla osób borykających się z nietrzymaniem moczu. Inicjatywa ma na celu zwiększenie komfortu seniorów i zachęcenie ich do aktywniejszego udziału w życiu społecznym.

Srebrne pudełko na środki higieniczne dla seniorów zamontowane na ścianie.
Polsat News
Poznań i Zaniemyśl uruchamiają pilotażowy program "Srebrne pudełko" dla seniorów

"Srebrne pudełko" - pod takim hasłem ruszył pilotażowy program wsparcia seniorów w Poznaniu oraz Zaniemyślu. W wybranych miejscach, chociażby urzędach czy domach kultury, umieszczone będą specjalne pudełka z darmowymi produktami chłonnymi dla osób borykających się z problemem nietrzymania moczu. 

 

Pojemniki są wyraźnie oznakowane, a ich konstrukcja pozwala na łatwe użycie. To pierwszy taki program w całym kraju. Inicjatywa jest pomysłem Kingi Boguły, koordynatorki wolontariatu w Centrum Inicjatyw Senioralnych oraz Katarzyny Kicinskiej-Pajchrowskiej, dyrektorki GOK w Zaniemyślu.

Poznań. "Srebrne pudełko" dla seniorów odpowiedzią na wstydliwy problem

- Chcemy zwiększyć komfort jeżeli chodzi przede wszystkim o naszych seniorów - podkreślił podczas konferencji opowiadającej o projekcie Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. Podkreślił, że nietrzymanie moczu to "problem absolutnie powszechny, na pewno wstydliwy".

 

WIDEO: Chcą pomóc seniorom. Montują "srebrne pudełka"

 

 

Jak mówią organizatorzy akcji, seniorzy sami opowiadają im, że ze względu na nietrzymanie moczu nie decydują się na udział w życiu społecznym czy na pójście do publicznej instytucji.

 

ZOBACZ: Prezenterka szuka porwanej matki. "Otrzymaliśmy wiadomość i rozumiemy"

 

Według Ministerstwo Zdrowia w Polsce z nietrzymaniem moczu boryka się ponad 2 miliony ludzi. Są to jednak dane szacunkowe, a liczba może być znacznie większa.

 

Twórcy inicjatywy "Srebrnego pudełka" nie wykluczają, że w przyszłości podobne projekty mogą być realizowane w innych miejscach. Po zakończeniu pilotażu program ma zostać udostępniony jako otwarty model dla innych miast. W ramach akcji pilotażowej oceniać będą użytkowanie pudełek, zużycie środków oraz opinie użytkowników. 

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Nie jest od tego". Krzysztof Kwiatkowski o RBN
Anna Nicz / wka / polsatnews.pl / Polsat News
Czytaj więcej
POLSKAPOZNAŃPROBLEMSENIORZYSREBRNE PUDEŁKOZANIEMYŚLZDROWIE

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 