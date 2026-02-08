Metropolita krakowski poinformował w styczniu o przeznaczeniu całej składki z niedzieli 1 lutego we wszystkich parafiach Archidiecezji Krakowskiej na pomoc dla Kijowa, w szczególności na zakup generatorów prądu i mobilnych źródeł ogrzewania.

Zbiórka dla Kijowa. Archidiecezja Krakowska ujawniła kwotę

Archidiecezja Krakowska podsumowała zbiórkę - środki można było przekazywać podczas zbiórki w kościołach i przekazywać wpłaty z odpowiednim dopiskiem na konto krakowskiej Caritas. Zebrano łącznie 5 milionów 740 tysięcy złotych.

"Jak dotąd udało się zakupić i wysłać do Kijowa 31 generatorów prądu dużej mocy, 172 agregaty o średniej mocy, 900 nagrzewnic, 200 stacji ładowania oraz kilkanaście ton żywności, a także artykuły przemysłowe potrzebne do wyposażenia tzw. Punktów Niezłomności powstających przy kijowskich parafiach greckokatolickich i rzymskokatolickich" - poinformowano w komunikacie.

Przekazano również, że w najbliższym czasie zaplanowane są kolejne zakupy i transporty zakupionego sprzętu do Kijowa. Środki na pomoc mieszkańcom stolicy Ukrainy wciąż można przekazywać za pośrednictwem Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

Apel kardynała Rysia. Ukraińcy dziękują za solidarność i wsparcie

W liście do wiernych kard. Grzegorz Ryś poinformował, że zdecydował się na podjęcie tej decyzji po wiadomości, którą otrzymał od arcybiskupa kijowsko-halickiego Swiatosława Szewczuka.

"Nie możemy pozostać obojętni. Dlatego zarządzam, aby w całej archidiecezji cała składka z niedzieli 1 lutego została przeznaczona na pomoc dla Kijowa. Wiem, tydzień wcześniej jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, którą hojnie wspieracie. Mimo to mam odwagę prosić Was o równie wielką wspaniałomyślność i hojność. Tu chodzi o życie! A sprzęt, o który jesteśmy proszeni, nie jest tani" - napisał kard. Ryś i dodał, że pierwszy generator dużej mocy ufunduje osobiście.

Decyzja krakowskiego metropolity została doceniona przez stronę ukraińską. Szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha opublikował podziękowania wystosowane przez zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, Swiatosława Szewczuka.

"Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, Swiatosław Szewczuk, skierował pismo z podziękowaniem do Jego Eminencji Kardynała Grzegorza Rysia, Arcybiskupa-Metropolity Krakowskiego, wyrażając wdzięczność za solidarność oraz wsparcie okazywane Ukrainie i jej stolicy w czasie trwającej wojny" – napisał w czwartek w serwisie X Andrij Sybiha.

Wpis Andrija Sybihy opublikował na swoim profilu w serwisie X Radosław Sikorski. "Kijów-Warszawa wspólna sprawa" - napisał szef polskiego MSZ.

